إعلام عبري: مسودة اتفاق الأسرى تتضمن انسحابا كاملا لجيش الاحتلال من محور فيلادلفيا

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمريكية قولها:" إن مسودة الاتفاق تتضمن انسحابا كاملا لجيش الاحتلال من محور فيلادلفيا".

مسودة اتفاق الأسرى بين حماس وإسرائيل

وقالت المصادر لهيئة البث الإسرائيلية:" إن الصفقة الحالية أفضل ما يمكن لحـماس رؤيته وهي معقولة لكل الأطراف والتعهدات بين كل مرحلة وأخرى من مراحل الصفقة هي مفتاح التوصل إلى اتفاق".

وأضافت المصادر:" سيكون على إسرائيل التعهد بعدم العودة للقتال وسيكون على حــماس التعهد بإعادة كل من تبقى من المحتجزين بالمرحلة الثانية".

وأمس الجمعة، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها أن قطر نقلت رسالة إيجابية من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى إسرائيل لإحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.

تقدم في مفاوضات الأسرى بين حماس وإسرائيل

وقالت هيئة البث الإسرائيلية في تقريرها:" إن الرسالة التي نقلتها قطر تتعلق بقائمة المحتجزين ونقاط الخلاف الأخرى بين حماس وإسرائيل".

وأضافت هيئة البث:" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا عاجلا مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس وفريق المفاوضات إثر الرسالة الإيجابية من حماس".

مفاوضات الدوحة بين حماس وإسرائيل

ونقلت هيئة البث عن مصادر أجنبية قولها إن إسرائيل وحماس توصلتا إلى اتفاق أولي لمفاوضات بشأن المرحلة الثانية، مع الاتفاق على تنفيذ الأولى.

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