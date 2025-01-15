الأربعاء 15 يناير 2025
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خارج الحدود

قناة عبرية: حماس وافقت على اتفاق غزة وهذا موعد توقيعه

غزة، فيتو
غزة، فيتو

نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسئول إسرائيلي، أن الاتفاق بشأن غزة سيوقع مساء اليوم وأن الإعلان الرسمي عنه سيكون غدا الخميس.

حماس وافقت على اتفاق غزة 

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مسئول "أن حركة حماس وافقت على مقترح سلمه المفاوضون القطريون لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة الرهائن".

لكن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارع بنفي موافقة الحركة على المقترح، زاعما: "على النقيض من التقارير، لم تقدم حماس بعد ردها على المقترح".

استئناف المفاوضات بشأن غزة لوضع اللمسات الأخيرة

وكانت المفاوضات بشأن غزة قد استؤنفت اليوم الأربعاء، وعبر عدد من ممثلي دول الوساطة عن أمانيهم في الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي وقت متأخر من أمس الثلاثاء نقلت وكالة "رويترز" عن "مسؤول كبير في حماس أن الحركة لم تسلم ردها بعد لأنها ما زالت تنتظر تسليم إسرائيل لخرائط توضح كيفية انسحاب قواتها من غزة".

وخلال أشهر من المحادثات للتوصل إلى هدنة في الحرب المدمرة المستمرة منذ 15 شهرًا، سبق أن أعلن الجانبان أنهما قريبان من وقف إطلاق النار ثم واجها عقبات في اللحظات الأخيرة، والخطوط العريضة للاتفاق الحالي قائمة منذ منتصف عام 2024.

وإذا نجحت تلك المساعي، سيؤدي الاتفاق المرحلي إلى وقف حرب قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين ودمرت معظم أنحاء قطاع غزة وأجبرت معظم سكانه البالغ عددهم قبل الحرب 2.3 مليون نسمة على النزوح، ولا تزال تقتل العشرات كل يوم.

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