الأربعاء 15 يناير 2025
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خارج الحدود

لحشد الدعم لاتفاق غزة، نتنياهو يجتمع مع كاتس وسموتريتش

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

اجتمع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بعد التقدم الذي شهدته محادثات اتفاق غزة، في محاولة لدعم الأغلبية الحكومية، لصفقة المختطفين التي تشكلت خلال الساعات الأخيرة، وفق القناة 13 الإسرائيلية.

وأشارت القناة إلى أن الوزيرين سبق أن وصفا الصفقة بأنها كارثة وأعلنا معارضتهما لها.

وهدد سموتيرش مع زميله الوزير إيتمار بن غفير، بالانسحاب من الائتلاف.

ولكن تراجع سموتريتش هذا الصباح بشكل ما، قائلًا: "إنني أتعامل بهدوء، في غرف مغلقة، وفي محادثة جدية وواقعية للغاية"، بعدما تبلورت معارضة لرأيه داخل حزبه الصهيونية الدينية، حيث دعمَ عدد من نوابه الاتفاق.

وأشارت القناة إلى البيان الغامض الذي أصدره وزير المالية تعليقًا على المحادثات، بقوله: "نحن في وقت حاسم ومصيري لأمن ومستقبل ووجود إسرائيل، وما يهمني شيء واحد فقط، أن نحقق الأهداف الكاملة للحرب، وهي النصر الكامل، والتدمير التام لحماس، من العسكريين والمدنيين، وعودة جميع المختطفين إلى ديارهم".

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إسرائيل إيتمار بن غفير بنيامين نتنياهو بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير المالية بتسلئيل سموتريتش

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