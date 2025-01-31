أسعار الخرز واللولي في محلات العتبة.. تبدأ من 6 جنيهات وتستخدم في صناعة الحقائب والإكسسوارات.. وهذه أبرز الأنواع (فيديو وصور)

من حين لآخر، تظهر ظاهرة جديدة في عالم الموضة والأزياء بين الفتيات. حاليًا، انتشرت "موضة" الحقائب والإكسسوارات المصنوعة من الخرز. يُستخدم الخرز بشكل واسع في صناعة الحقائب اليدوية، حيث يمكن تصميم حقائب بأشكال وألوان وأنماط فريدة. أصبحت هذه الحرفة شائعة لأنها تجمع بين الجمال والإبداع، وتوفر فرصة لإنتاج منتجات مميزة يدويًا.

رصدت عدسة فيتو تجار الخرز واللولي وخيوط الصنارة في منطقة العتبة.

وقال علام، أحد العاملين في المتجر، إن الخرز له استخدامات متعددة، سواء في الملابس أو الحقائب أو حتى الإكسسوارات، وله أنواع وأشكال متنوعة.

أنواع وأشكال الخرز في العتبة

وتحدث عن أنواع الخرز المستخدمة في صناعة الحقائب، وأبرزها:

خرز بلاستيكي، يتوفر بأشكال وألوان مختلفة، ويتميز بخفة وزنه وسهولة استخدامه، مما يجعله مناسبًا للحقائب الكبيرة والصغيرة.

خرز كريستالي، يضيف لمسة لامعة وأنيقة، وهو مثالي للحقائب المناسبات الخاصة.

خرز خشبي، يُستخدم في الحقائب ذات الطابع البوهيمي أو الطبيعي، ومن مميزاته أنه متين وخفيف الوزن.

خرز معدني، يضفي مظهرًا عصريًا وجذابًا، ومناسب للحقائب ذات الطابع الفاخر.

خرز زجاجي، يمنح لمسة فنية وأنيقة، ويمكن دمجه مع أنواع أخرى من الخرز للحصول على تصميم مميز.

وأضاف علام في حديثه مع فيتو أن هناك اختلافات بين كل نوع وآخر من حيث السعر والشكل، وقال: "كل بنت لها ذوقها المختلف اللي بتختار به."

الأدوات المستخدمة في صناعة الحقائب بالخرز

وأكدت أن هناك أدوات أخرى ضرورية لصناعة الحقائب بالخرز، ومن بين هذه الأدوات إبرة للخرز تُستخدم لربط الخرز معًا، بالإضافة إلى خيط نايلون أو خيط حرير يتميز بالقوة والمتانة. كما تحتاج العملية إلى باترونات أو رسومات تصميم لتحديد شكل الحقيبة، ومقص وملاقط صغيرة، ويد للحقيبة يمكن صنعها من الجلد أو المعدن أو الخرز نفسه.

أسعار الخرز واللولي في العتبة

وفيما يتعلق بأسعار الخرز واللولي، قال: تختلف الأسعار في مصر حسب الحجم والمادة والجودة. على سبيل المثال، هناك أنواع تبدأ من 150 جنيهًا وأخرى تبدأ من 350 جنيهًا حسب شكل وجودة الخرز.

بالنسبة للخرز الزجاجي مقاس 12 مم، يتوفر فرع بسعر 45 جنيهًا مصريًا، ويتوفر بألوان متعددة مثل الأحمر والرمادي والأزرق.

أما خرز اللؤلؤ البلاستيكي مقاس 3 مم، فيتوفر فرع بسعر 6 جنيهات مصرية، ويأتي بألوان مثل الأبيض الناصع والأوف وايت.

كيلو اللؤلؤ بمقاسات 6 /8 /10 /12 مم يتوفر بسعر 200 جنيه مصري، بينما كيلو اللؤلؤ بمقاسات 3 /4 /5 مم بسعر 250 جنيهًا مصريًا.

خطوات صنع حقيبة بالخرز

اختيار التصميم:

حدد الشكل والحجم المرغوب فيه للحقيبة. يمكنك رسم تصميم خاص أو استخدام قالب جاهز.

تجهيز الخرز:

اختر ألوانًا وأنماطًا تتناسب مع التصميم. قم بفصل الخرز حسب الحجم واللون.

تجميع الخرز:

ابدأ بخياطة الخرز معًا باستخدام الخيط والإبرة. اعمل على ترتيب الصفوف أو الأنماط وفقًا للتصميم.

إضافة الحواف واليد:

استخدم مواد إضافية مثل الجلد أو السلاسل لتثبيت مقبض الحقيبة. يمكنك إضافة بطانة داخلية إذا لزم الأمر.

التشطيب:

تأكد من إحكام ربط الخيط. قم بقص الزوائد وراجع الشكل النهائي.

نصائح لصنع الحقائب بالخرز:

ابدأ بتصاميم بسيطة إذا كنت مبتدئًا. استخدم خرزًا عالي الجودة لضمان متانة الحقيبة. احرص على حماية الخرز من الخدوش والتلف أثناء العمل. جرب دمج أنواع وألوان مختلفة للحصول على تصميم فريد.

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