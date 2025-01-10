أسعار سجاجيد الصلاة بالأزهر.. تبدأ من 40 جنيهًا.. تصميمات جديدة بالذكاء الاصطناعي.. الكابيتونيه والقطيفة والجوبلان «أشهر الأنواع».. وهذه مكونات طقم هدية العمرة (فيديو)

يشهد سوق سجاد الصلاة بالحسين والأزهر، تنوعا ملحوظًا في التصميمات والجودة، وذلك بفضل التطور الذي يشهده قطاع صناعة السجاد في مصر. حيث تبدأ أسعار السجاد من 40 جنيهًا، وتصل إلى مئات الجنيهات للأنواع الفاخرة والمزودة بأحدث التقنيات.

جودة عالية وأسعار تنافسية

أكد هاني، أحد تجار سوق السجاد بالأزهر، أن السجاد المصري أصبح يتمتع بجودة عالية تنافس السجاد المستورد، وذلك بفضل التوسع في صناعة السجاد محليًا وانخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة بالدول الأخرى.

وأشار إلى أن سوق الأزهر يوفر خيارات متنوعة تناسب جميع الميزانيات، بدءًا من السجاد الاقتصادي وصولًا إلى الطرود الهدايا الفاخرة.

أحدث التصميمات والتقنيات

تتميز السجاد المعروضة في السوق بتصميمات عصرية مستوحاة من أحدث صيحات الديكور، بالإضافة إلى استخدام تقنيات حديثة مثل الطباعة الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وتشمل أبرز الأنواع سجاد الكابيتونيه، سجاد القطيفة، وسجاد الجوبلان، والتي تتميز بكثافتها العالية وراحة استخدامها.



سجاد ذو كثافة عالية

يتميز السجاد عالي الكثافه بانه اكثر راحة للجسم خصوصا لموضي الروماتيزم والعظام فلا يشعر المصلي بخشونه الارض لانها مبطنه بطبقه اسفنجية تسهل علي الناس عمليه السجود.

ابرز انواعها

سجاد كابيتونيه محراب متبطنه كثافه ٣ سم بسعر ٣٥٠ جنيه

سجاد قطيفه متبطنه كثافه ٣ سم بسعر ٣٥٠ جنيه

سجاد قطيفه متبطنه حفر اقل كثافه ٣ سم بسعر ٣٠٠ جنيه

سجاد مبطن بمسند للضهر تبدأ من ٣٥٠ جنيه حتي ٥٠٠ جنيه

سجاد كثافه ٣ سم جوبلان بسعر ٢٥٠ جنيه

اشهر وابرز انواع السجاد لسنه ٢٠٢٥

سجاده علي شكل محراب دابل شانيل طبقتين بسعر ١٨٠ جنيه

سجاده صلاه ستان اشكال طبقتين بسعر ٢٠٠ جنيه قطاعي

سجاده صلاة قطيفه طبقتين ضهر سيليكون بسعر ١٨٠ جنيه للقطاعي و١٥٠ جنيه للجملة

سجادة صلاة قطيفه ضهر عادي بسعر ١٢٠ جنيه

سجادة قطيفه وبر عالي الجوده ضهر نصف سيليكون بسعر ١٥٠ جنيه للقطاعي و١٣٠ جنيه للجملة

ابرز المبيعات في الاسواق

سجادة مناسك حفر ليزر مميزه في سعرها وجودتها قيمه ومبيعاتها عالية بسعر ١٠٠ جنيه قطاعي و٩٠ جنيه جملة

سجاده دابل شانيل مميزه لتعدد اشكالها والوانها بسعر ٩٠ جنيه بدلا من ١٣٠ جنيه

سجادة قطيفه وبر عالي الجوده ضهر نصف سيليكون بسعر ١٥٠ جنيه للقطاعي و١٣٠ جنيه للجملة

ارخص انواع السجاد

سجادة دابل شانيل ١٨٠ جرام خفيفه بسعر ٤٠ جنيه سهله الحمل

سجادة اقتصاديه بسعر ٦٥ جنيه

و سجادة قطيفه مصري بسعر ١٠٠ جنيه جملة

اطقم هدايا للعمرة والمناسبات

طقم كابوتينيه محراب للعمرة كثافة ١ سم سجادة وسبحة كريستال ومصحف بسعر ٢٥٠ جنيه

طقم كابيتونيه جديد ٢٠٢٥ طباعة ذكاء اصطناعي سجادة كثافه ٢ سم وسبحة كريستال ومصحف بسعر ٣٠٠ جنيه

سوق الازهر.. وجهة أساسية للمعتمرين

يعتبر سوق الازهر وجهة أساسية للمعتمرين الراغبين في شراء سجاد الصلاة، حيث يوفر أسعارًا تنافسية وجودة عالية. وأشار هاني إلى أن العديد من التجار في الازهر يبيعون نفس المنتجات في مكة المكرمة، ولكن بأسعار أعلى بسبب فرق العملة.

ويعد سوق سجاد الصلاة بالحسين والازهر أحد أقدم الأسواق في القاهرة، ويشتهر بتنوع منتجاته وأسعاره المعقولة. ويقصده الزوار من مختلف أنحاء البلاد لشراء سجاد الصلاة والمفروشات الدينية.

أبرز الميزات التي يتميز بها سجاد الصلاة المعروض في السوق:

* تنوع التصميمات والألوان: يتوفر سجاد بأشكال وألوان مختلفة تناسب جميع الأذواق.

* جودة عالية: يتميز السجاد المصري بجودته العالية ومتانته.

* أسعار تنافسية: يوفر السوق أسعارًا مناسبة لجميع الفئات.

* سهولة الوصول: يقع السوق في قلب القاهرة وسهل الوصول إليه.

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