أسعار الساعات في العتبة.. "الأطفالي" تبدأ من 30 جنيهًا و"الشبابية" بـ 45.. وارتفاع نسبة المبيعات في رمضان وعيد الفطر (فيديو وصور)

تُعتبر منطقة العتبة في القاهرة واحدة من أبرز الوجهات للتسوق، خاصةً عندما يتعلق الأمر بساعات اليد.

وفي ممر الساعات، يمكن العثور على مجموعة متنوعة من الساعات بأسعار تنافسية وجودة عالية.

ومؤخرًا شهدت أسعار ساعات اليد ارتفاعات جديدة وهو ما دعا الراغبين في الشراء للبحث عن أفضل الأماكن لبيع هذه الساعات شريطة أن تكون أسعارها أقل من معظم المحلات، فوجد هؤلاء الراغبون ضالتهم في منطقة العتبة التي تعج بمحال بيع الساعات وبأسعار أقل من مثيلتها في معظم المناطق.

عدسة فيتو تجولت داخل منطقة العتبة، ورصدت أسعار الساعات بمختلف أنواعها، وتحدثت مع الباعة الذين شرحوا العديد من الأمور الهامة التي يجب على راغبي الشراء معرفتها قبل إقدامهم على شراء منتج معين وهي لمعرفة التي تسهل عليهم الاختيار.

تحدث محمد ثروت، أحد تجار الساعات في العتبة، إلى "فيتو" عن الأسعار والأنواع المتوفرة في السوق.

أسعار ساعات الأطفال في العتبة

تبدأ أسعار الساعات الأطفال من ٣٠ جنيها، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للأسر التي تبحث عن ساعات بأسعار معقولة لأطفالها.

أسعار الساعات الشبابية في العتبة

تتراوح أسعار الساعات الشبابية بين ٤٥ و٦٠ جنيهًا، وتصل إلى ٧٥٠ جنيهًا للساعات المقاومة للماء والتي تحتوي على ماكينة يابانية.

أسعار الساعات الرقمية البناتي في العتبة

تتوفر الساعات الرقمية البناتي بألوان متنوعة، ويبلغ سعرها ٢٥٠ جنيهًا.

أسعار الساعات الرقمية الشبابية في العتبة

تُباع الساعات الرقمية الشبابية بالعلبة بسعر ٢٥٠ جنيهًا.

جودة الساعات

تتميز الساعات المتوفرة في ممر الساعات بنفس الجودة العالمية للساعات، ولكن بتقفيل مصري، مما يساهم في تقليل أسعارها مقارنة بالبراندات العالمية. تختلف أسعار الساعات بناءً على جودة الاستيك، سواء كان جلد طبيعي أو صناعي، أو استانلس ستيل، أو مقاوم للماء والصدأ، وكذلك بناءً على نوع الماكينة، سواء كانت يابانية أو صينية.

أسعار الساعات الجلد الرجالي

تبدأ أسعار الساعات الجلد الرجالي من ٢٥٠ جنيهًا وتصل إلى ٧٥٠ جنيهًا، مما يوفر خيارات متعددة تناسب مختلف الأذواق والميزانيات.

أسعار الساعات الحريمي في العتبة

تبدأ أسعار الساعات الحريمي من ٦٠ جنيهًا، وتصل إلى ١٢٥ جنيهًا و١٧٥ جنيهًا، كما تتوفر أطقم ساعتين بسعر ٢٢٥ جنيها للواحدة، أو ٤٠٠ جنيه للاثنين معًا.

تُباع الساعات المعدنية المقاومة للماء والصدأ بسعر ٣٥٠ جنيهًا، سواء كانت “حريمي” أو “رجالي”.

أسعار الساعات الرجالي في العتبة

تبدأ أسعار الساعات الرجالي من ٢٠٠ جنيه للساعات المصنوعة من استانلس ستيل، وتصل إلى ٥٥٠ جنيهًا للساعات الجلدية المقاومة للماء والتي تصلح للغوص، وتُباع الساعات المعدنية المقاومة للماء والتي تحتوي على ماكينة يابانية بالعلبة بسعر ٦٠٠ جنيه.

ارتفاع أسعار الساعات

أوضح محمد ثروت أن الأسعار ارتفعت منذ السنة قبل الماضية مع ارتفاع سعر الدولار بنسبة ٥٠٪؜، ولكنَّ هناك ثباتا في الأسعار هذا العام، وإن كان هناك زيادة بسيطة لا تتعدى ٥ جنيهات على سعر الساعة الواحدة، وأشار إلى أن الإقبال على الشراء يكون في نهاية السنة منخفضًا، حيث يبدأ الإقبال دائمًا مع المواسم مثل دخول رمضان وعيد الفطر.

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