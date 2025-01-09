الخميس 09 يناير 2025
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محافظات

ندوة عن الشائعات وخطرها بمجمع إعلام الزقازيق في الشرقية

إصلاح الصرف الصحي
إصلاح الصرف الصحي وندوة عن الشائعات وخطرها بالشرقية

أناب المحاسب صلاح سالم، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، محافظة الشرقية، عنه نائبه لشئون الوحدات عقب إبلاغه بانسداد خط الصرف الصحي بقرية شبرا صورة. 

وعلى الفور، توجه نائبه وبالتنسيق مع قيادات ومعدات  المجتمع المدني تم تسليك خط الصرف وسحب المياه المتراكمة، وقام رئيس الوحدة المحلية بصفط زريق بالتنسيق مع أهالي قرية شنبارة منقلا لتسليك خط الصرف الصحي بمدرسة  فكري الهجرسي وسحب المياه من الشارع المحيط بها.

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يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بضرورة التواصل والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم حتى يكونوا راضين بأدائها. 

التنسيق بين المركز والهيئة العامة للاستعلامات

وقال سالم إنه بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات مجمع إعلام الزقازيق تم عقد ندوة بقاعة المؤتمرات برئاسة المركز عن الشائعات وأثرها على الأمن القومي. 

ندوة بديرب نجم شرقية -فيتو
ندوة بديرب نجم شرقية -فيتو

وذلك بحضور المحاسب السيد فراج سكرتير عام المركز ودسوقي عبد الله مدير عام إعلام شرق الدلتا ومدير اعلام مجمع الزقازيق واللواء إبراهيم فلاح الخبير العسكري والاستراتيجي ورئيس مجلس إدارة النادي الرياضي بديرب نجم والذي حاضر الندوة مشددا على التحقق من صحة الأكاذيب التي من شأنها تفرقة المجتمع المصري 

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تناولت الندوة  الحديث عن الأمن القومي والسيادة الوطنية والتهديدات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية للدولة وتحصين الدولة تكنولوجيا واقتصاديا ضد أي عداءات او تهديدات من شأنها التأثير على اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب.. ومحددات الدولة وفي نهاية اللقاء تم فتح باب الأسئلة والرد عليها.

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المهندس صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم محافظة الشرقية شؤون الوحدات انسداد بلاعة خط صرف المجتمع المدنى مدرسة فكرى الهجرسي سحب المياة التنسيق مع اهالى القرية

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