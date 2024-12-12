مديرة صحة العاشر تواصل تفقد الخدمات بمركز طبي 14 بالشرقية

قامت اليوم الدكتورة هدى مصطفى ناجي، مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والفريق الإشرافي بالإدارة بالمرور، على مركز طبي الحي ١٤، لمتابعة انتظام سير العمل بالمركز، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان ”.

وذلك بناءعلى توجيهات الدكتور خالدعبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحه والسكان والدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحه بالشرقيه بالمرور المستمر على المراكز الطبيه لتفقد الخدمات الصحيه المقدمه للمواطنين..

التاكد من صلاحية الادوية والمستلزمات الطبية

كما قامت بالمرور أولا على غرفة الطواريء وتم التأكد من صلاحية الأدويه والمستلزمات بدولاب الطواريء، وتم مناظرة سجلات الطواريء ووجدت بأنها مستكمله بطريقه صحيحه وتوجهت بعد للصيدليه وتم فحص التذاكر ووجد أن بعضها غير مستوفاه الوصفه الطبيه وتم التنبيه بإستكمالها بطريقه صحيحه، وتم التنبيه بختمها بختم الملفات والمبادرات.

كفاءةعمل الاجهزة والتاكيد على عمل الصيانة الدورية

كما تابعت أيضا خدمات عيادة الأسنان، وتم التأكد من كفاءة عمل الأجهزة وعمل الصيانه الدوريه فى حال وجود أعطال وتم التنبيه بالعمل على زيادة تفعيل الحشو وخدمات الأسنان، وتفقدت غرفة ملفات طب الأسرة بالمركز

وتم فحص بعض الملفات وتم التنبيه بتحرى الدقه فى كتابة الفحص الشامل وإستكمال الإمضاءات ثلاثيه، كما قامت أيضا بمناظرة سجلات متابعة الطفل وسجلات المشورة والتأكد من تفعيل المشوره الخاصه بمبادرة الألف يوم الذهبية، وتم التأكد من الإلتزام بتطبيق سياسات مكافحه العدوي وسياسات السلامه والصحه المهنيه وتوافر كافة المستلزمات لاستمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة.

وفى نهاية المرور تم الاجتماع بفريق الإشراف بالإدارة ومدير المركز ورئيسة التمريض لمناقشة بعض السلبيات والعمل على حلها وتم تقديم الشكر لمدير المركز والفريق الطبى بالمركز.

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