السبت 14 ديسمبر 2024
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هل أقراص ووسائل منع الحمل تسبب السرطان أو العقم؟ مديرة صحة العاشر تجيب

أقراص وسائل الحمل
أقراص وسائل الحمل

أكدت الدكتورة هدى مصطفى ناجى مديرة صحة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، بدء الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة باكر الأحد الموافق 15 من ديسمبر وحتى يوم 19من نفس الشهر، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة  بتعليمات الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة وبإشراف مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان. 

مدير صحة العاشر من رمضان تتابع سير العمل بالمراكز الطبية التابعة

وأشارت ناجى إلى أن لكل وسيلة آثار جانبية محتملة، لكنها غالبًا تكون خفيفة ومؤقتة، ودور الطبيب يساعدك في اختيار الأنسب لجسمك.

وحول ما يُشاع فى أن  أقراص تنظيم الأسرة  تسبب السرطان، قالت إن وسائل تنظيم الأسرة لا تسبب سرطان طالما  تم اختيارها بمساعدة الطبيب،  والأبحاث أثبتت إن بعض وسائل تنظيم الأسرة قد تساعد في الوقاية من أورام الرحم والمبيضين.

وسائل تنظيم الأسرة جيدة وآمنة 

 وقالت إن بعض السيدات تدعي أنه من المحتمل أن يتحرك “اللولب” ويسبب أضرارا داخل الجسم، متابعة: “اللولب” مناسب لمعظم السيدات بعد استشارة الطبيب، ويتم تركيبه داخل الرحم عن طريق أطباء مدربين.

عن مزاعم البعض بأن وسائل تنظيم الأسرة تسبب العقم، قالت وسائل  تنظيم الأسرة آمنة ولا تسبب العقم، وبمجرد التوقف عن استخدام الوسيلة تعود الخصوبة بعد فترة قصيرة، بدليل أن أي لخبطة في مواعيد الوسيلة يحدث حمل.  

مديرة صحة العاشر تواصل تفقد الخدمات بمركز طبي 14 بالشرقية

الوسائل متوفرة بالمجان 

وأهابت ناجى بجميع السيدات الراغبة فى استخدام وسيلة منع الحمل ان تستشير الطبيب الخاص بها وأن تأخذها بناءً على معلومات صحية صحيحة وقالت إن الوسائل متوفرة مجانا فى جميع المراكز الطبية، والمعلومات الخاطئة حول وسائل تنظيم الأسرة شائعة جدًا، واستطعنا أن نرد على جزء من هذه الشائعات.

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الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان محافظة الشرقية الدكتورة هدى مصطفى ناجى مدير الادارة الصحية العاشر من رمضان الدكتور هانى جمبعة وكيل وزارة الصحة

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