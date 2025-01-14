ضبط 40 ألف نسخة كتاب مدرسي بدون تصريح داخل مكتبة فى الأزبكية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط مالك مكتبة ومخزن "بدون ترخيص" بالقاهرة، وبحوزته قرابة 40 ألف نسخة كتاب لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة ومخزن "بدون ترخيص" - كائنان بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة) بتوزيع وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.



ضبط مكتبة بداخلها 40 ألف نسخة كتاب

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المتهم،وبحوزته (قرابة 40 ألف نسخة من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية تم طباعتها بدون تصريح بالمخالفة لحقوق الملكية الفكرية).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.