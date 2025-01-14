القبض على تشكيل عصابى لسرقة المواد البترولية من خطوط البترول

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواد البترولية من خطوط البترول.

ضبط عناصر تشكيل عصابى لسرقة المواد البترولية من خطوط البترول

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (8 أشخاص – مُقيمين بنطاق محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية") بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المواد البترولية بأسلوب "الكسر وتركيب المحابس على خطوط البترول" بنطاق محافظة الإسماعيلية ونقل المواد البترولية المستولى عليها بسيارات نقل مجهزة وتفريغها بمخزنين كائنين بنطاق محافظتى "الجيزة والقليوبية".

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام أمكن ضبطهم وبحوزتهم (٣١ طن مواد بترولية "سولار "- 8 سيارات "المُستخدمين فى عمليات سرقة ونقل المواد البترولية" - ٢ كبسولة مثبتتين بخطوط المواد البترولية – الأدوات والمعدات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى - بندقية آلية – طبنجة ).

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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