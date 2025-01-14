الثلاثاء 14 يناير 2025
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محافظات

حملة لإزالة الإشغالات بمركز منيا القمح بالشرقية

حملات على الحملةالميكانيكيةوالاشغالات
حملات على الحملةالميكانيكيةوالاشغالات فى منيا القمح بالشرقية

قام اليوم أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح  بمحافظة الشرقية ومحمد عبدالغنى رئيس قسم الاشغالات برئاسة المركز وشرطة المرافق بحملة إشغالات بالشوارع والميادين العامة. 

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رفع جميع الإشغالات والتنبيه مشددا بعدم العودة

تم خلالها رفع جميع الإشغالات والتنبيه بعدم عودة الإشغالات مرة أخرى ومنع  الباعة الجائلين ورفع كافة الإشغالات التى تعوق حركة المواطنين على مدار الساعة طوال اليوم.

 

حملات إشغالات متواصلة 

وتم التأكيد على مسئول الإشغالات برئاسة المركز بعمل حملات الإشغالات على مدار الساعة، وتم المتابعة لرفع الإشغالات الموجودة بالشوارع العامة على مدار الساعة وذلك لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من التكدسات والتجمعات وتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين.

 

مناشدة المواطنين بضرورة الالتزام 

وناشد  رئيس المركز جميع  المواطنين أصحاب المحلات بضرورة الالتزام بمحالهم تجنبا لمصادرة المعروضات المعروضة بالشارع العام.

حملات الاشغالت بمنيا القمح -فيتو
حملات الإشغالات بمنيا القمح -فيتو

المهندس حازم الأشموني 

وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بعمل جولات ميدانية بالشارع لرفع كافة أشكال المخالفات والاشغالات وكافة أشكال التعديات على الشوارع والميادين العامة وإعادة الوجه الحضاري.

 

منع خروج المعدات من الحملة الميكانيكية إلا بكامل جودتها 

كما تابع اليوم رئيس مركز ومدينة منيا القمح الحملة الميكانيكية الثقيلة للتأكد من خروج المعدات من مقر الحملة إلا إذا كانت على درجة عالية من الكفاءة وفى أوقات العمل الرسمية والتنبيه على مدير الحملة عمل الصيانة الدورية بصفة يومية فى غير أوقات العمل.

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الحفاظ على المعدات بتنظيفها أولا بأول

وشدد عامر على ضرورة التأكيد على الحفاظ على المعدات  بتنظيف الفلاتر وعدم وضع أى متعلقات أتربة أو مخلفات على الموتور والتأكد من نظافه السيارات وجاهزيتها للعمل فى أى وقت، وإلزام السائقين بعمل حملة نظافة لسيارة يوميا، وكان برفقة مدير إدارة الحملة الميكانيكية الثقيلة.  

 

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أشرف عامر رئيس مركز منيا القمح مدينة منيا القمح محافظة الشرقية محمد عبدالغني رئيس قسم الاشغالات شرطة المرافق اشغالات بالشوارع الميادين العامة

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