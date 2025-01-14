تحصين 348 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية بالشرقية

قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية من خلال إدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية بتحصين ٢٥٣ ألفا و٦٧٠ طائرا بالأجر ضد مرض أنفلونزا الطيور، بالإضافة الى ٦ آلاف و٨٤٠ طائرا ضد الأمراض الوبائية الأخرى و٥٣ ألف طائر بالحضانات، وايضا تم تحصين ٣٣ ألفا و٩٠٠ طائر مجانًا، بإجمالي تحصين 348 ألفا و٤١٠ طائرا ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية الأخرى.

تحصين 900 طائر مجانا

لجان التحصين تقوم بالمرور على المواطنين

وذلك بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور على ١٨٢٥ منزلا بالقرى والمدن ومزارع الدواجن، كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن ٦٩ مزرعة من خلالها تم أخذ مسحات للفحص ٤٨٩ مسحة لإجمالي عدد طيور ٥٩٩ ألف و٣٥٨ طائر وتمت المتابعة الصحية البيطرية لـ (١٩) مزرعة سمكية وذلك فى إطار متابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك.

تنظيم 438 ندوة وجولة ارشادية

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية متمثلة في ( إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية ) قامت بتنظيم ٤٢٨ ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة ( ٦٣٣) لقاء إرشاديا مباشرا مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى و(٧٥) لقاء مكتبيا للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان والحيوان.

وأكد علي ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية الداجنة والسمكية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور والأسماك لتحقيق النمو المطلوب والزيادة فى الثروة الداجنة والسمكية.

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