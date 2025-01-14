الثلاثاء 14 يناير 2025
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محافظات

تحصين 348 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية بالشرقية

تحصين 348 ألف طائرضد
تحصين 348 ألف طائرضد مرض أنفلونزاالطيور

قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة  الشرقية من خلال إدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية  بتحصين  ٢٥٣ ألفا و٦٧٠ طائرا بالأجر ضد مرض أنفلونزا الطيور، بالإضافة الى ٦ آلاف و٨٤٠   طائرا ضد  الأمراض الوبائية الأخرى و٥٣ ألف طائر بالحضانات، وايضا تم  تحصين ٣٣ ألفا و٩٠٠  طائر مجانًا، بإجمالي تحصين  348 ألفا و٤١٠  طائرا ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية الأخرى.

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تحصين 900 طائر مجانا 

 

لجان التحصين تقوم بالمرور على المواطنين 

وذلك  بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور على  ١٨٢٥ منزلا بالقرى والمدن ومزارع الدواجن، كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن ٦٩ مزرعة من خلالها تم أخذ مسحات للفحص  ٤٨٩ مسحة  لإجمالي عدد طيور  ٥٩٩ ألف و٣٥٨  طائر وتمت المتابعة الصحية البيطرية لـ (١٩) مزرعة سمكية وذلك فى إطار متابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك.

تنظيم 438 ندوة وجولة ارشادية 

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير  مديرية الطب البيطري، أن المديرية متمثلة في ( إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية ) قامت بتنظيم ٤٢٨ ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة ( ٦٣٣) لقاء إرشاديا مباشرا مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى و(٧٥) لقاء مكتبيا للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان والحيوان.

وأكد علي ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية الداجنة والسمكية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور والأسماك لتحقيق النمو المطلوب والزيادة فى الثروة الداجنة والسمكية. 

 

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اللواء دمتور ابراهبم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطري محافظة الشرقية اقسام الدواجن ادارة الدواجن الادارات الخارجية الطب البيطري

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