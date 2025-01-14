ملحمة أرمنية-مصرية.."هيراتش صانع الأسلحة" في معرض القاهرة للكتاب 2025

أعلنت دار ذاتك للنشر والتوزيع عن تعاونها مع الكاتب الروائي سمير زكي لإصدار روايته الأدبية الجديدة "هيراتش صانع الأسلحة"، التي ستشارك في الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.

صانع الأسلحة

وفي تصريحات حول الرواية، أشار الكاتب إلى أنها تمثل ملحمة أرمنية-مصرية جديدة تسلط الضوء على قصة السيد هيراتش طوبجيان، صانع الأسلحة الأرمني، الذي عاش في ظل الصراعات بين الإمبراطورية الروسية والعثمانية. وتتناول الرواية رحلته إلى مصر، وادي النيل الخصيب، التي وجد فيها ملاذًا آمنًا بفضل طبيعة الشعب المصري الحاضنة للجميع، بعيدًا عن تعصب السلطات أو الصراعات العرقية، مع تسليط الضوء على تجربته في منطقة سوهاج تحديدًا.

يُذكر أن سمير زكي يمتلك سجلًا أدبيًا مميزًا، من أبرز أعماله: "كلوت بك"، ورواية "البنك العثماني"، التي حققت نجاحًا كبيرًا بحصولها على المركز الأول في المبيعات خلال الدورة الـ59 من معرض بيروت الدولي للكتاب.

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