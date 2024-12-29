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ثقافة وفنون

الليلة..عودة برنامج «مساء الأنوار» لـ مدحت شلبي على MBC

مدحت شلبي، فيتو
مدحت شلبي، فيتو

عقب تعافيه من وعكته الصحية المؤلمة والتي تعرض لها الفترة الماضية، يعود الإعلامي والمعلق الرياضي الكبير مدحت شلبي لاستئناف نشاط برنامجه مساء الأنوار بداية من مساء اليوم الأحد قناة “mbc مصر”.

حالة مدحت شلبي الصحية

وكان مدحت شلبي  قد كشف  خلال برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر” عن تطورات حالته الصحية مؤخرًا قائلًا: "الحمد لله حالتي الصحية أفضل نسبيًّا".

إصابة مدحت شلبي بارتجاع المريء

وأضاف المعلق مدحت شلبي: "أصبت بما يسمي ارتجاع المريء وأثر على الأحبال الصوتية فأصبح عندي إجهاد في الأحبال الصوتية، والطبيب المعالج لي طلب إراحة صوتي أسبوع إلى أسبوعين على الأقل والابتعاد عن الشاشة".

ولفت إلى أن ارتجاع المريء يتسبب في خروج حمض من المعدة ويتحرك للأحبال الصوتية ويحدث بها إجهاد، موضحًا:"تعالجت من ارتجاع المريء بنسبة كبيرة ويبتقى علاج إجهاد الأحبال الصوتية ".
وتابع: الدكتور قال لي معظم المطربين والمعلقين لازم يبتعدوا عن العمل من الحين للآخر نتيجة الإجهاد الرهيب في الأحبال الصوتية ".

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