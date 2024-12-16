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رياضة

مدحت شلبي عن أزمة كهربا مع الأهلي: رأيي نشد الفيشة

كهربا لاعب النادي
كهربا لاعب النادي الأهلي، فيتو

طلب الإعلامي عمرو أديب، من المعلق الرياضي مدحت شلبي، توجيه رسالة لجماهير النادي الأهلي بعد الهجوم على لاعب الأحمر محمود عبد المنعم كهربا، عقب الخسارة من باتشوكا المكسيكي، قائلا:"عايزين نساند كهربا يا كابتن".

رسالة مدحت شلبي لكهربا

وقال مدحت شلبي خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “mbc مصر”:"انا رأيي ان احنا نشد الفيشة بما إنه اسمه كهربا ونهدأ شوية عليه".

تصرف كهرباء أو مسئولية كولر

وتابع:"أنا مشفق على كهربا ومؤكد فيه اخطاء حدثت وقد يكون كولر هو من طلب منه تسديد الركلة، وقد يكون هو تصرف من نفسه وقبل كده راح السوبر على الزمالك بسببه".

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وأضاف:"لو دخل كهربا لتسديد ركلة الجزاء في مباراة باتشوكا بدون تعليمات لازم يتحاسب حساب عسير إنما لو دخل بتعليمات لا يجب تحميله ما لا يطيقه ونعديهاله".

تسديد ركلات الترجيح أمام باتشوكا

كشف محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، حقيقة تسديد محمود عبد المنعم كهربا، ركلة الجزاء أمام باتشوكا في ترتيب عكس المسموح به من قبل الجهاز الفني.

وقال الشناوي في تصريحات تلفزيونية: “إحنا في الأهلي في نظام والمدير الفني هو من وضع ترتيب تسديد ركلات الترجيح أمام باتشوكا”.

وتابع: “لدينا نظام في النادي الأهلي بيمشي على الكبير والصغير سواء الشناوي أو إمام عاشور”.

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مدحت شلبي كهربا كولر عمرو أديب الأهلي النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا

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