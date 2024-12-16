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رياضة

بعد غيابه، مدحت شلبي يكشف السبب الذي أبعده عن الشاشة وموعد عودته

مدحت شلبي، فيتو
مدحت شلبي، فيتو

مدحت شلبي، كشف الإعلامي والمعلق الرياضي مدحت شلبي، آخر تطورات حالته الصحية بعد غيابه عن برنامجه الذي يقدمه على قناة “mbc مصر”.

حالة مدحت شلبي الصحية

وقال مدحت شلبي خلال برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”:"الحمد لله حالتي الصحية أفضل نسبيا".

إصابة مدحت شلبي بارتجاع المريء

وأضاف المعلق مدحت شلبي:"أصبت بما يسمي ارتجاع المريء وأثر على الأحبال الصوتية فأصبح عندي إجهاد في الأحبال الصوتية، والطبيب المعالج لي طلب إراحة صوتي أسبوع إلى أسبوعين على الأقل والابتعاد عن الشاشة".

  
إجهاد أحبال مدحت شلبي الصوتية

ولفت إلى أن ارتجاع المريء يتسبب في خروج حمض من المعدة ويتحرك للأحبال الصوتية ويحدث بها إجهاد، موضحًا:"تعالجت من ارتجاع المريء بنسبة كبيرة ويبتقى علاج الإجهاد الصوتية ".
 

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وتابع: الدكتور قال لي معظم المطربين والمعلقين لازم يبتعدوا عن العمل من الحين للآخر نتيجة الاجهاد الرهيب في الأحبال الصوتية ".

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