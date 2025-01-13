أخبار الاقتصاد اليوم، 2000 جنيه زيادة في طن الأرز، تراجع سعر جرام الذهب بختام التعاملات، والبورصة تخسر 40 مليار جنيه، وانخفاض في سعر الفراخ البيضاء والبلدي

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

تراجع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

الذهب ، شهدت أسعار الذهب تراجعا بنحو 30 جنيها بجميع الاعيرة خلال حركة تعاملات مساء اليوم الإثنين الموافق 13 يناير 2025 داخل الأسواق ومحلات الصاغة

أسعار الذهب اليوم

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ أسعارالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول.

أسعار الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4291 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3755 جنيه للبيع.

أسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3218 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2503جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب عيار 12

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2145جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب عيار 9

وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1609جنيهًا للبيع.



35.5 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الاثنين نحو 35.5 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 900 مليون ورقة منفذة على 108 ألف عملية.

و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 847 مليون ورقة منفذة على 106 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 13.75 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة.

فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 86.25 % خلال الجلسة.

البورصة تخسر 40 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 40 مليار جنيه عند مستوى 2.126 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 28556 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 35474 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 12561 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 7996 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 11012 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 3007 نقاط.



شيري الصينية تتجاوز مبيعاتها نحو 2.6 مليون سيارة بنهاية 2024

سجلت شركة شيري رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في عام 2024، حيث بلغت مبيعاتها الشهرية في ديسمبر 298,505 سيارة، بزيادة ملحوظة قدرها 38.4% مقارنة بالشهر نفسه من 2023. وارتفع إجمالي مبيعاتها السنوية إلى 2,603,916 سيارة، محققةً نموًا بنسبة 38.4% عن عام 2023، ومتفوقةً على متوسط معدلات نمو قطاع السيارات بفارق كبير.

على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، أثبتت شيري قدرتها على التكيف والنمو بفضل استراتيجياتها الفعّالة ومنتجاتها المبتكرة، محققةً أربع إنجازات رئيسية خلال العام. فقد بلغت إيراداتها السنوية 480 مليار يوان، بزيادة تجاوزت 50%، ما يعادل نموًا إضافيًا بقيمة 150 مليار يوان. كما حققت الشركة مبيعات تجاوزت 2.6 مليون سيارة، في حين وصلت الصادرات إلى 1,144,588 وحدة، مسجلةً زيادة بنسبة 21.4%، وهو ما مكّن شيري من الحفاظ على مكانتها كأكبر مصدر للسيارات الصينية إلى الأسواق العالمية على مدار 22 عامًا متتاليًا.

في قطاع السيارات الكهربائية الجديدة (NEV)، سجلت مبيعات الشركة 583,569 وحدة، بنمو قدره 232.7%، وهو الأسرع بين كبار مصنعي السيارات.

وفي ديسمبر 2024، تجاوزت مبيعات السيارات الهايبرد القابلة للشحن (PHEV) 100,000 وحدة، محققةً زيادة بنسبة 31.9% مقارنة بالشهر السابق من نفس العام. هذه النتائج تعكس قدرة شيري على مواجهة التحديات والتوسع في قطاعات السيارات التقليدية والكهربائية، ما يعزز مكانتها الرائدة في السوق العالمية.





كما استمرت شيري في تعزيز مكانتها التكنولوجية من خلال تطوير أنظمة دفع متقدمة مثل Qpower، الذي يعكس تفوقها في قطاع السيارات الهايبرد القابلة للشحن (PHEV). كما يُبرز نظام Infinite Electric Hybrid DHT كفاءة شيري في تقديم طاقة فعّالة مع إدارة ذكية للطاقة، مما يضمن أعلى مستويات الكفاءة تحت مختلف ظروف القيادة، حيث تصل كفاءة نظام النقل إلى 98.5%. كما تتميز محركات شيري الهايبرد بكفاءة حرارية تبلغ 44.5%، بالإضافة إلى بطاريات هايبرد عالية الأداء بكثافة طاقة تصل إلى 105 واط/كجم، مما يعزز مدى القيادة وكفاءة استهلاك الطاقة بشكل كبير.





6.8 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا خلال 2023

عقد الاجتماع الاجتماع التحضيري والتنسيقى للجهات الوطنية المصرية برئاسة الوزير المفوض التجارى يحيى الواثق بالله وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجارى وحضور الوزير المفوض التجاري ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري.

ويأتى الاجتماع بمشاركة مسئولى وممثلى الوزارات والجهات المصرية المعنية والتى شملت وزارات الخارجية والاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة والنقل والبترول والثروة المعدنية والزراعة واستصلاح الأراضى والتربية والتعليم والتعليم الفنى والكهرباء والطاقة المتجددة والعمل والبيئة وقطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العربية للتصنيع والبنك المركزى ومصلحة الجمارك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والهيئة العامة للخدمات البيطرية والادارة المركزية للحجر الزراعى واتحاد الصناعات المصرية.

ويأتى هذا فى اطار الإعداد لعقد الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة المصرية الألمانية خلال شهر فبراير القادم بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن الجانب المصري ووزارة الاقتصاد وحماية المناخ عن الجانب الالمانى.



الإحصاء: مصر تسجل ربع مليون نسمة زيادة في عدد سكانها خلال 72 يوما

أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 107 ملايين و250 ألف نسمة بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 72 يوما؛ حيث سجل عدد سكان مصر 107 ملايين نسمة بالداخل في الثاني من نوفمبر الماضي.

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.4 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.7 مليون نسمة، ثم الشرقية 8.1 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7.2 مليون نسمة، ثم البحيرة 7 مليون نسمة، ثم المنيا 6.5 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.2 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.9 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، وأخيرًا الغربية 5.5 مليون نسمة.

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.2 مليون نسمة، المنوفية 4.8 مليون نسمة، الفيوم 4.2 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.8 مليون نسمة، قنا 3.7 مليون نسمة، بني سويف 3.7 مليون نسمة، أسوان 1.7 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.5 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، السويس 805.3 ألف نسمة، بورسعيد 799.4 ألف نسمة، مطروح 576.2 ألف نسمة، شمال سيناء 467.4 ألف نسمة، البحر الأحمر 412.4 ألف نسمة، الوادي الجديد 272.2 ألف نسمة، جنوب سيناء 117.8 ألف نسمة.





2000 جنيه زيادة في أسعار طن الأرز



صرح حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بأن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تدرس حاليًا استيراد الأرز الأبيض من الهند لتلبية احتياجات السوق المحلي، في ظل الزيادة الكبيرة في أسعار الأرز المحلي، التي شهدت ارتفاعًا بنحو ألفي جنيه للطن.

وأشار المنوفي في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الزيادة في سعر الأرز تأتي في وقت حساس مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يزداد الطلب بشكل ملحوظ على الأرز من قبل السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية لتجهيز شنط رمضان.

وأكد المنوفي أن أسعار الأرز الشعير شهدت زيادات كبيرة منذ بداية العام، بعد فترة استقرار دامت أكثر من شهرين، حيث سجلت أسعار الطن من الأرز عريض الحبة ارتفاعًا ملحوظًا، وتراوحت الأسعار ما بين 18 و18.5 ألف جنيه للطن. بينما تراوحت أسعار الأرز رفيع الحبة بين 16.8 و17.3 ألف جنيه، بزيادة تتراوح بين ألفي جنيه عن الشهر الماضي، مما أثر بشكل مباشر على أسعار الأرز في الأسواق.

وأضاف المنوفي أن الزيادة الحالية في الأسعار مرتبطة بشكل أساسي بزيادة الطلب المتوقع خلال موسم رمضان، خاصةً في ظل استعدادات التجار لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأكد أن الجمعية تواصل جهودها لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ وزارة التموين إجراءات سريعة لضمان استيراد الأرز من مصادر متنوعة، بما يضمن عدم تأثر السوق المحلي.



سعر الكتكوت الأبيض يواصل الارتفاع مع استقرار أسعار البط اليوم الإثنين

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، واصل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الإثنين 13 يناير 2025، الارتفاعات في بورصة الدواجن، وارتفعت أسعار الكتاكيت نحو 3 جنيهات، فيما استقرت أسعار البط اليوم.

وتستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 44 إلى 51 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 40 و40.5 جنيه.

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 25 إلى 26 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت ساسو بين 24 إلى 25 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت بلدي بين 5 جنيهات إلى 5.75 جنيه.

تراوح سعر كتكوت هجين بين 12 جنيها إلى 13 جنيها.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 17 إلى 18 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 17 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.

بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 75 جنيهًا.





انخفاض سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم

سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم، سجلت أسعار الفراخ انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفض سعر كيلو الفراخ انخفاضات تراوح بين جنيهين و4 جنيهات، بحسب آخر تحديث، اليوم الإثنين 13 يناير 2025؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين الموافق 13 يناير 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الإثنين، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 91.5 جنيهًا، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 78 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 121.4 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي من 87 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 85 إلى 86 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 83 جنيهًا إلى 84 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق.





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