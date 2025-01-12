الأحد 12 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع كبير في سعر الكتكوت الأبيض والبط بالأسواق اليوم الأحد

سعر الكتكوت الأبيض
سعر الكتكوت الأبيض

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 12 يناير 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في بورصة الدواجن، وتراوحت الارتفاعات في أسعار الكتاكيت  ما بين جنيه و6 جنيهات، كما ارتفعت أسعار البط اليوم  من جنيه إلى جنيهين.

<span style=
سعر الكتكوت الأبيض 

أسعار الكتاكيت والبط في الأسواق اليوم

وتستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر.

<span style=
سعر الكتكوت الأبيض 

 

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 43 إلى 48 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 40 و30.5 جنيه، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.

<span style=
سعر الكتكوت الأبيض 

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 25 إلى 26 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو بين 25 إلى 26 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 5 جنيهات إلى 5.75 جنيه.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 12 جنيها إلى 13 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 17 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 17 جنيهًا إلى 18 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 75 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
<span style=
سعر الكتكوت الأبيض 

 أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات 

وعن اسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح  سعر كتكوت أربو من 50 إلى 51 جنيها، بارتفاع 6 جنيهات عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 50  جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق
  • تراوح سعر كتكوت روص من 42 إلى 48 جنيه، بارتفاع 3.5 جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 49 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 20 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 20 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 49 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.
<span style=
سعر البط اليوم

أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور

وفيما يخص أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور؛ فجاء كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفي عمر يوم واحد من 28 إلى 29 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر بط فرنساوي من 15 جنيهًا إلى 16 جنيهًا، بارتفاع  جنيهين عن سعره السابق.
  3. تراوح  سعر بط بغال محلي من 32 إلى 33 جنيهًا بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الكتكوت أسعار البط اليوم أسعار البط اسعار الكتاكيت ارتفاع سعر الكتكوت الكتكوت الابيض الكتكوت الساسو بورصة الدواجن اليوم بورصة الدواجن سعر الكتكوت سعر الكتكوت الأبيض سعر الكتكوت الابيض اليوم سعر الكتكوت البلدى سعر الكتكوت الساسو
ads

الأكثر قراءة

الخارجية تكشف حقيقة توتر العلاقات المصرية مع الإمارات والسعودية

برشلونة يقلب الطاولة على ريال مدريد برباعية في الشوط الأول من السوبر الإسباني

صورة لوزيرة خارجية ألمانيا تثير أزمة جديدة للحكومة السورية (فيديو)

ارتفاع كبير في سعر الكتكوت الأبيض والبط بالأسواق اليوم الأحد

كارثة بيئية، خبير علوم الأرض يكشف توقعات الحرائق في أمريكا الأيام المقبلة

مصرع شاب أسفل عجلات القطار في الغربية

هرب من الذبح، ثور هائج يتسبب بمصرع سيدة وإصابة شاب في بني سويف

حرائق لوس أنجلوس، النار تحرق أحياء كاملة وتحولها إلى رماد (صور)

منوعات

المزيد

تلميذ تونسي فى المرحلة الإعدادية يلقى قنبلة مولوتوف على مدرسته

حرائق لوس أنجلوس، النار تحرق أحياء كاملة وتحولها إلى رماد (صور)

مقتل مهرب مخدرات في اشتباك على حدود الأردن

نائبة برلمانية تحصل على 258 جنيها مقابل تقبيل يد الرئيس التركي أردوغان (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

سعر النحاس في الأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

10 معلومات عن معرض القاهرة الدولى للكتاب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«والنجم والشجر يسجدان»، محمد سيد طنطاوي يوضح اختلاف العلماء

كصيام الدهر، الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر رجب

تفسير رؤية تنظيف الأسنان في المنام وعلاقته بانتهاء  المشاكل الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية