رئيس البورصة يستعرض أهم التطورات في سوق الأوراق المالية خلال 2024.. طفرات كبيرة وأرقام غير مسبوقة.. وتدشين مؤشر الشريعة و3 صناديق استثمار «الأبرز»

عقد أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية، وهبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة المصرية، مؤتمرًا صحفيًا استعرضا فيه أهم التطورات التي شهدها سوق الأوراق المالية خلال عام 2024، وكذلك أهم ما تم إنجازه ضمن استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير وخطة العمل خلال الفترة القادمة.

طفرات كبيرة وأرقام تاريخية غير مسبوقة

وقال الشيخ إن العام الماضي شهد طفرات كبيرة وأرقام تاريخية غير مسبوقة سواء فيما يتعلق بقيم المؤشرات الرئيسية أو أحجام وقيم التداول أو رأس المال السوقي، وأيضا أعداد المستثمرين الجدد المسجلين في البورصة المصرية، كما تم تنفيذ عدد كبير من مستهدفات استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير، وجاري العمل على استكمال باقي المستهدفات.



وأوضح الشيخ: سجلت مؤشرات الأداء عددا من القمم التاريخية عام 2024، فقد بلغ أعلى إغلاق تاريخي للمؤشر الرئيسي EGX30 بجلسة 11 مارس 2024 حيث حقق 33,382 نقطة، وأعلى إغلاق تاريخي لمؤشر الشريعة EGX33 Shariah بجلسة 11 نوفمبر 2024 حيث حقق 3,279 نقطة كما بلغ أعلى إغلاق تاريخي لمؤشر EGX70-EWI بجلسة 15 ديسمبر 2024 حيث حقق 8,614 نقطة، في حين بلغ أعلى إغلاق تاريخي لمؤشر EGX100-EWI بجلسة 8 ديسمبر 2024، حيث حقق 11,800 نقطة.

وقال رئيس البورصة أن عام 2024 شهد أول عملية قيد لبنك منذ نحو ٢٠ عام حيث تم قيد المصرف المتحد والذي شهد أيضا أسرع عملية بدء تداول بعد إغلاق الطرح.

التحديث المستمر للبورصة

وأضاف الشيخ: واصلت البورصة المصرية عملية التحديث المستمر لآليات العمل المتبعة وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز بيئة عمل سوق الأوراق المالية، حيث شهد عام 2024 المساهمة في تنفيذ أول اكتتاب في السوق الأولي من خلال نظام OPR الخاص بالبورصة المصرية تمثل في اكتتاب شركة "اكت فاينانشال"، والذي شهد أيضا –ولأول مرة - إتاحة تلقي الأوامر، في الشريحة المخصصة للاكتتاب الخاص، لجميع شركات السمسرة.

أكبر عدد من الشركات المقيدة في عام واحد

كما أوضح رئيس البورصة المصرية أننا شهدنا أيضا أكبر عدد من الشركات المقيدة في عام واحد وهم 11 شركة جديدة وشركة ناتجة عن انقسام ليصبح الإجمالي 12 شركة مقيدة، وأيضا أكبر عدد من الشركات التي نجحت في الانتقال من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي خلال عام وهو 5 شركات.

في حين قالت هبة الصيرفي: شهد عام 2024 تحقيق أعلى قيمة تاريخية لرأس المال السوقي حيث بلغت 2,289.6 مليار جنيه في يوم 8 ديسمبر 2024، كما شهد العام أكبر قيمة لزيادة رأس المال السوقي خلال عام واحد وبلغت 450 مليار جنيه بنسبة زيادة % 26.2؜ منذ بداية العام.

تنفيذ اكتتاب شركة "أكت فاينانشيال" (في السوق الأولي) وطرح "المصرف المتحد"

كما شهد العام تنفيذ اكتتاب شركة "أكت فاينانشيال" (في السوق الأولي) وطرح "المصرف المتحد" (في السوق الثانوي) بقيمة إجمالية 5.61 مليار جنيه.

وأضافت الصيرفي: شهد عام 2024 أعلى عدد عمليات منفذة في عام، حيث بلغ نحو 30 مليون عملية. وقد شهدت جلسة 25 فبراير 2024 أعلى رقم للمتعاملين خلال جلسة واحدة، حيث بلغ عددهم حوالي 50 ألف متعامل.



كما ارتفعت قيم التداول على الأسهم المقيدة (شاملة الصفقات) خلال العام لتكسر حاجز التريليون جنيه لأول مرة بارتفاع قدره نحو 65% عن العام السابق، في حين بلغ إجمالي حجم التداول خلال العام نحو 267 مليار ورقة مالية.

وقالت نائب رئيس البورصة: فيما بتعلق بقيم التداول اليومي فقد حققت الأسهم المقيدة (شاملة الصفقات) أعلى تداول يومي بـ 24.5 مليار جنيه في يوم 10 يوليو 2024، وحققت سندات الخزانة أعلى تداول يومي بـ 131.3 مليار جنيه في يوم 31 ديسمبر 2024، في حين حققت أذون الخزانة أعلى تداول يومي بـ 260.1 مليار جنيه في يوم 19 مارس 2024. أما الأوراق المالية غير المقيدة فقد حققت أعلى تداول يومي بـ 16.4 مليار جنيه في يوم 29 أغسطس 2024.

التداول اليومي على الأسهم المقيدة (شاملة الصفقات)

وأضافت هبة الصيرفي: أما فيما بتعلق بأحجام التداول اليومي فقد حققت الأسهم المقيدة (شاملة الصفقات) أعلى حجم تداول يومي بـ 4,618 مليون ورقة في يوم 18 أبريل 2024، وحققت سندات الخزانة أعلى حجم تداول يومي بـ 168.2 مليون ورقة في يوم 31 ديسمبر 2024، في حين حققت أذون الخزانة أعلى حجم تداول يومي بـ 12.2 مليون ورقة في يوم 19 مارس 2024، وحققت الأوراق المالية غير المقيدة أعلى حجم تداول يومي بـ 1,273 مليون ورقة في يوم 31 أكتوبر 2024.

وأكدت الصيرفي على أن عام 2024 شهد محطات هامة للبورصة المصرية تمثلت في زيادة أعداد المستثمرين حيث سجلت نسبة أعداد المستثمرين الأفراد الجدد من الفئة العمرية 18-30 سنة نحو 55.3% وبلغت اجمالي نسبة الفئة العمرية من 18-45 سنة نحو 87.8% من إجمالي أعداد المستثمرين الجدد المسجلين لدى البورصة خلال عام 2024.

تدشين مؤشر الشريعة EGX33 Shariah

وتم تدشين مؤشر الشريعة EGX33 Shariah لأول مرة في البورصة المصرية وتم إطلاق 3 صناديق استثمار تقوم بتتبعه، كما تم تدشين سجل علاقات المستثمرين وقيد 290 مسؤول مؤهل به.

كما عرض رئيس البورصة ما تم إنجازه ضمن استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير ومحاور العمل في الفترة القادمة ومن أهمها: الاستمرار في تقديم برامج تستهدف رفع كفاءة المتعاملين في السوق، والتواصل الفعال والحوار المجتمعي مع شركات السمسرة وباقي أطراف السوق لرصد احتياجات المتعاملين كأساس للتطوير، وأيضا تنفيذ خطة تطبيق وتشغيل نظام التداول الجديد وفق الجدول الزمنية مع شركة ناسداك، واستمرار عملية تطوير نظم الرقابة على التداول بالسير في الإجراءات الحالية لشراء نظام جديد.

كما سيتم التركيز على قيد وطرح أوراق مالية لشركات كبيرة الحجم من القطاع الخاص بجانب المنتظر طرحه ضمن برنامج الطروحات الحكومية على غرار الطروحات الحكومية الضخمة في الأسواق الإقليمية، ورفع جودة الأوراق المالية المقيدة من خلال رفع مستوي كفاءة وفعالية معدلات الإفصاح ورفع مستوي الالتزام بقواعد القيد ورفع كفاءة مسئولي علاقات المستثمرين ومزيد من إجراءات تصويب ومنع تكرار المخالفات لدى الشركات المقيدة.

دعم تنويع الأدوات المالية بالبورصة

وأضاف الشيخ: سنستمر في دعم تنويع الأدوات المالية بالبورصة سواء شهادات كربون أو شهادات طاقة متجددة أو مشتقات مالية أو وثائق صناديق متداولة (ETFs) أو صناديق تتبع المؤشرات وخاصة العقارية.

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