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خارج الحدود

جانتس: إبرام اتفاق لاستعادة الرهائن ضرورة استراتيجية

بيني جانتس، فيتو
بيني جانتس، فيتو

دعا العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الإثنين، لإبرام اتفاق لاستعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

انفراجة في مفاوضات الأسرى

وقال بيني جانتس  إن “التوصل لاتفاق لاستعادة الرهائن قيمة عليا وضرورة استراتيجية وعدم إعادتهم كارثة وطنية لإسرائيل”.

ويأتي ذلك بعدما قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي،  جدعون ساعر، اليوم الإثنين:  إن "هناك تقدما في المفاوضات بشأن اتفاق الرهائن ونعمل بشكل مكثف لإنجاز الصفقة قريبًا".

وفي السياق ذاته نقلت وكالة رويترز  عن مسؤول مطلع قوله: إن هناك انفراجة بالدوحة عقب محادثات بين قادة المخابرات الإسرائيلية ومبعوث ترامب ورئيس وزراء قطر بشأن غزة.

 

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وأوضحت وكالة رويترز أنه تم إرسال مسودة نهائية لوقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى إلى إسرائيل وحماس للموافقة عليها.

وأكدت أن رئيس وزراء قطر التقى بحماس وويتكوف التقى بوفد إسرائيلي لدفع الجانبين نحو التوصل إلى اتفاق.

تطورات مفاوضات حماس وإسرائيل 

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: إن الولايات المتحدة تأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة قبل يوم تنصيب ترامب.

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مفاوضات الأسرى بيني جانتس غزة المحتجزين الإسرائيليين إسرائيل

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