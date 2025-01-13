الصين تجري تجربة رائدة للتحكم في تساقط الثلوج

أجرت الصين مؤخرا تجربة رائدة في مجال التحكم في تساقط الثلوج باستخدام طائرة بدون طيار، وذلك في إطار جهودها لتعزيز إدارة الموارد المائية والحفاظ على التوازن البيئي.

تجربة صينية رائدة للتحكم في تساقط الثلوج

وتعد هذه التجربة الأولى من نوعها، وتأتي كجزء من استراتيجية أوسع لتحسين إدارة المياه في المناطق الجبلية النائية.

وتهدف التجربة إلى تحفيز تساقط الثلوج في المناطق الجبلية لتعزيز موارد المياه السطحية والجوفية.

والثلوج التي تتساقط في هذه المناطق تذوب لاحقا وتغذي الأنهار والمياه الجوفية، مما يساهم في الحفاظ على التوازن البيئي ودعم الزراعة والتنمية الاقتصادية في المنطقة.

وتقع منطقة الاختبار على ارتفاع 3500 متر، حيث يجعل انخفاض نسبة الأكسجين في الجو عملية رش المحفزات صعبة.

تجهيز طائرة مسيرة بقنابل دخانية مزودة بفتائل طويلة جدا

لحل هذه المشكلة، تم تجهيز طائرة مسيرة بقنابل دخانية مزودة بفتائل طويلة جدا تم إشعالها على ارتفاع 4200 متر.

كما تم تزويد الطائرة بأجهزة استشعار لتحديد المواقع بدقة عالية، بالإضافة إلى المراقبة وقياس المواصفات منطقة التجربة في الوقت الفعلي.

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