السبت 11 يناير 2025
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أخبار مصر

رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدًا رفيع المستوى من الصين

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وفدًا رفيع المستوى من شركة چيلي الصينية. خلال اللقاء، تم البحث في سبل التعاون الاستراتيجي بين الجانبين. 

وتم الاتفاق على عدة نقاط، منها تدريب طلاب كلية الهندسة في التخصصات المتاحة بمصانع الشركة، الاستفادة من المحتوى التعليمي على منصات الشركة الإلكترونية، إتاحة منح للطلاب المصريين لمدة تصل إلى عام أكاديمي في دولة الصين بالإضافة إلى الاستمرار في التشاور لوضع إطار لاتفاق استراتيجي للتعاون بين الجامعة والشركة.

رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدًا رفيع المستوى من الصين


حضر اللقاء غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،  احمد الصباغ وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب،  شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين،  كمال عبيد مدير إدارة التعاون الدولي.

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الدراسات العليا والبحوث التعليم والطلاب جامعة عين شمس خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة عين شمس طلاب كلية الهندسة عين شمس

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