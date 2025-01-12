الأحد 12 يناير 2025
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خارج الحدود

الرئيس الإسرائيلي يدعم صفقة الأسرى مع حماس

الرئيس الإسرائيلي،
الرئيس الإسرائيلي، فيتو

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد:"هذه أيام حاسمة لإطلاق سراح المختطفين، وأدعم المشاركين بالمفاوضات، وآمل التوصل لاتفاق قريبا".

الرئيس الإسرائيلي يدعم صفقة الأسرى مع حماس 

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أبلغ المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع أن ترامب يريد أن يتم الانتهاء من الصفقة الإسرائيلية مع حركة حماس الفلسطينية بحلول يوم تنصيبه، 20 يناير.

مبعوث ترامب يبلغ نتنياهو بموعد صفقة الأسرى 

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن مسئول إسرائيلي قال إن إسرائيل وحماس أحرزتا تقدمًا في المفاوضات في الأيام الأخيرة، لكن القضايا الخلافية لا تزال قائمة.

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مبعوث ترامب يبلغ نتنياهو بموعد إنهاء الاتفاق مع حماس

وأشار مسئول إسرائيلي آخر إلى أنه سيكون من الصعب إبرام صفقة بحلول موعد تولي ترامب، رغم أنه اعترف بإمكانية ذلك.

 

وبحسب التقارير، فإنه في حال إبرام الصفقة، يمكن تسليم 33 رهينة لإسرائيل في المرحلة الأولى، في حين أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيستمر من ستة إلى سبعة أسابيع. ومن جانبها، يجب على إسرائيل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.

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الرئيس الإسرائيلي صفقة الأسرى حماس ترامب

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