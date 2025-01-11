بايدن: أتوقع أن يواجه ترامب معارضة في الكونجرس إذا غير موقفه من أوكرانيا

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، بأن عددًا كبيرًا من أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين في الكونجرس الأمريكي يدعمون استمرار تقديم المساعدات لأوكرانيا.



وقال بايدن للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "أعلم أن هناك عددًا كبيرًا من الديمقراطيين والجمهوريين في الكابيتول يرون ضرورة استمرار دعم أوكرانيا".

وأضاف: "علينا أن نواصل دعم أوكرانيا، وآمل وأتوقع أن يعبّروا (أعضاء الكونجرس) عن رأيهم بوضوح ويعارضوا الرئيس إذا قرر دونالد ترامب تغيير موقفه بشأن هذا النزاع"، مؤكدا أنه بذل كل ما في وسعه لدعم أوكرانيا، مشيرًا إلى أن إدارته استخدمت جميع الموارد المخصصة لهذه الأهداف.



وكان ترامب قد وعد بأنه يستطيع تحقيق تسوية للصراع الأوكراني من خلال المفاوضات، وقد صرح مرارا أنه سيكون قادرا على التعامل مع هذه القضية في يوم واحد.

وأمس الجمعة قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في "وضع صعب"، بعد أن فرضت واشنطن ولندن عقوبات جديدة ومنسقة على قطاع الطاقة الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأضاف بايدن للصحافة في البيت الأبيض أن "بوتين في وضع صعب حاليا، وأعتقد أن من المهم حقا ألا يكون لديه أي متنفس للاستمرار في فعل الأشياء الفظيعة جدا التي يواصل القيام بها".

وكان البيت الأبيض قد قال في بيان إن بايدن تحدث إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة وأكد على أهمية الاستمرار في دعم كييف في الحرب ضد روسيا.

وأضاف البيت الأبيض في بيان "بات جليا الآن أن الحرب التي بدأها الرئيس فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا كانت كارثة بالنسبة لروسيا. وبفضل شجاعة الشعب الأوكراني وعزيمته وبدعم من الولايات المتحدة، لم تتمكن روسيا من تحقيق أي من أهدافها الاستراتيجية في أوكرانيا".

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا عن عقوبات واسعة النطاق على قطاع الطاقة الروسي الجمعة، استهدفت خصوصا شركة غازبروم نفت، في مسعى لتقويض "أكبر مصدر تمويل للكرملين".

وأشاد زيلينسكي بالولايات المتحدة لفرضها عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الروسي، قائلا إنها تشكل "ضربة قوية" لـ "آلة الحرب" في موسكو.

وكتب في منشور على موقع اكس "هذه الإجراءات توجه ضربة قوية للأساس المالي لآلة الحرب الروسية من خلال تعطيل سلسلة التوريد الخاصة بها بالكامل".

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