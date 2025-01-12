محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف الطرق والشوارع ضمن الخطة الاستثمارية

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية جهود مواصلة رفع كفاءة الطرق والشوارع بالمراكز والمدن والأحياء وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا وذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.

رفع كفاءة الطرق والشوارع بالقليوبية

لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات بالمراكز والقرى والتي من بينها قطاع الطرق مشيرًا إلى العمل على تيسير حركة المواطنين والمركبات وتسهيل النقل والانتقال والحفاظ على المظهر الجمالي للمحافظة وفقًا للإمكانات المتاحة.

حيث يتم اعمال الرصف ضمن الخطة الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي 2024/2025 حيث سيتم فى مركز ومدينة بنها

١..استكمال رصف طريق علما من طحلة حتى خط ١٣

٢...إعادة رصف طريق الرياح التوفيقي - ميت راضي

٣...إعادة رصف طريق بتمدة - المقابلة بإجمالي حوالي ٢٨٥٠ م

٤...إعادة رصف طريق كوبري ميت بره - ميت الحوفيين بداية من مفارق زفتى

وفى مركز ومدينة الخانكة القليوبية تم عمل تسوية الشارع وأعمال ارنكة يدوية تمهيدا لأعمال تركيب بلاط الانترلوك بحي ابو مترد

رفع الاشغالات بشوارع القليوبية



وفى مركز ومدينة قليوب القليوبية تم الانتهاء من أعمال تسوية وتمهيد ورفع الإشغالات بجميع التفرعات بمدينة قليوب وشارع بدر الدين بقليوب المحطة استعدادا لتركيب بلاط الانترلوك

وفى مركز ومدينة القناطر الخيرية تم اعمال الرفع الابتدائى المساحي بشارع المستشفي المركزي وتسليمها للاستشاري وعمل جسات وأخذ عينات من التربة لتحديد صلاحية التربة قبل بدء الأعمال بالشارع.

وفي حي غرب شبرا الخيمة بيتم أعمال رفع كفاءة شارع الخمسين حيث تم عمل الرفع الابتدائى المساحي ورفع الإشغالات بالاضافة الى إستكمال أعمال تكسير الاسفلت القديم كما سيتم أعمال تسوية ورفع مطابق الصرف الصحي وتوريد بلاط الانترلوك تمهيدا لأعمال التركيب بشارع مدرسة عمار بن ياسر .

وفي حي شرق شبرا الخيمة بيتم أعمال تكسير الاسفلت ورفع المخلفات الناتجة عن التكسير بشارع بهتيم اسكو بالاضافة الى أعمال تطوير كوبري الأميرية حيث تم الانتهاء من أعمال الطبقة الرابطة بالاتجاهين والانتهاء من صب الجزيرة الوسطى وتعليتها وجاري استكمال الأعمال عند طالعة الإسماعيلية.

محافظ القليوبية: مديرية الطرق تتابع العمل بالطرق

وأوضح محافظ القليوبية أن مديرية الطرق برئاسة المهندسة حنان جمال مدير المديرية بالتنسيق مع المهندس شريف أابو عيشة مدير الطرق بشركة المقاولين العرب تتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن والأحياء وذلك للاطمئنان على سير العمل والتأكيد على جودة الأعمال للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للانتهاء من أعمال التنفيذ في أسرع وقت ممكن وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة.

ومن الجدير بالذكر ان التكلفة الإجمالية لمشروع خطة الرصف حوالي 340 مليون جنيه، وهو استثمار كبير يعكس اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية في المحافظات حيث سيتم الرصف بمدن وأحياء المحافظة تحت إشراف أساتذة من كليات الهندسة بجامعة بنها، ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تحقيق العديد من المردودات الإيجابية على المواطنين، منها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة أكثر أمانًا وسلاسة للحركة المرورية وتقليل تكاليف النقل والصيانة وزيادة قيمة العقارات والأراضي وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة.

محافظ القليوبية يوجه بتحسين جودة الخدمات بالمحافظة



وأكد محافظ القليوبية على أهمية هذا المشروع، ووجه الشركات المنفذة بالعمل على مدار الساعة لإنهاء المشروع في أسرع وقت ممكن مع الالتزام بالمواصفات القياسية. كما شدد على أهمية توفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال فترة تنفيذ المشروع مؤكدًا على الإستمرار في تنفيذ خطط الرصف والتطوير للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع إعطاء الأولوية للمحاور والشوارع الرئيسية لتحسين كفاءة شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين مشددًا على رؤساء المراكز والأحياء بضرورة متابعة الأعمال والجداول الزمنية للانتهاء من الخطة الموضوعة للرصف مما يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين لتحسين الخدمات المقدمة لهم.

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