تعليم القليوبية تتابع امتحانات النقل وتشدد على منع الغش

تفقد مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم ابلقليوبية اليوم الأحد لجان الامتحانات بإدارة بنها مدرسة سعد زغلول.

تعليم القليوبية تتابع

وأكد علي توفير الهدوء داخل اللجان وشدد على منع المحمول داخل لجان الامتحانات، كما شدد على ضرورة إبلاغ غرفة العمليات بأي معوقات فورًا للعمل على حلها بسرعة.

وانطلقت امس امتحانات نصف العام الدراسي للصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائى، وامتحانات النقل للصفين الأول والثانى الإعدادى والصفين الأول والثانى الثانوى في محافظة القليوبية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية وضع عدد من الضوابط لانتظام سير اللجان والامتحانات في جميع المدارس والإدارات التعليمية بالقليوبية.

وقال مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم: إن ضوابط امتحانات نصف العام بالقليوبية والتي أعلنتها المديرية لرؤساء اللجان ومديري المدارس ومنها عدم تواجد العاملين بالمدرسة ممن لديهم مواقع قانونية وحظر دخول التليفونات المحمولة باختلاف أنواعها مع المعلمين والطلاب داخل اللجان الامتحانية وتحقيق الانضباط الإداري داخل المدرسة بصفة عامة واللجنة الامتحانية بصفة خاصة.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة توزيع أوراق الأسئلة والإجابة على الطلاب في التوقيت المحدد والحرص على توفير بيئة امتحانية مناسبة وجيدة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

كما وجه بالالتزام بإخطار غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية باى اعمال تخل بسير الامتحانات أو التأثير سلبًا على سير العملية الامتحانية وتأمين مقر الكنترول وأماكن حفظ أوراقى الأسئلة وأوراق الإجابة الخاصة بالطلاب.

وشدد وكيل تعليم القليوبية على اتخاذ الإجراء القانوني المشدد مع كل من يحاول الغش مع التزام كل طالب باداء الامتحان أمام لجنته المقيد بها وفقًا لكشوف المناداة المحررة بمعرفة لجنة النظام والمراقبة وعدم دخول أولياء الأمور أثناء سير الامتحانات.

وشدد مصطفى عبده على مديرى المدارس بضرورة الالتزام الكامل بالضوابط الخاصة بالامتحانات،مؤكدًا أهمية الانضباط والشفافية في سير العملية الامتحانية،كما أكد على ضرورة توفيربيئة امتحانية هادئة وآمنة للطلاب،مع مراقبة اللجان بشكل مستمر لضمان عدم حدوث أي مخالفات أو محاولات للغش.

وأضاف أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون، والطالب الذي يجتهد يستحق أن تُصان حقوقه كاملة، وشدد على عدم استخدام التليفون المحمول نهائيًّا أثناء الامتحانات.

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