الجمعة 10 يناير 2025
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محافظات

محافظ القليوبية يتابع التصميمات النهائية لـ ممشى أهل مصر

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال الاجتماع،فيتو

 عقدَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا لمُتابعة آخر التصميمات ومستجدات أعمال إنشاء ممشى أهل مصر المرحلة (د).

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مُتابعة آخر التصميمات ومستجدات أعمال إنشاء ممشى أهل مصر

 بحضور اللواء مدحت عبد الرحمن رئيس الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية الفاطمية، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام لمحافظة القليوبية، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء مجدي عبد المتعال رئيس مركز ومدينة بنها، والمهندس علي عوده وكيل وزارة الإسكان بالقليوبية والمهندس محمود القوني رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالقليوبية، والمهندس خالد عبد العاطى رئيس الإدارة المركزية للوجه البحرى والمهندس عادل توفيق شركة الكراكات المصرية والمهندس سعد جرجس مدير عام حماية النيل واللواء إبراهيم عبد الله إستشاري المشروع والمدير التنفيذي، والمهندسة حسناء سعيد مدير عام الشئون الهندسية بالمحافظة والمهندسة أميرة أحمد المدير التنفيذي لشركة الكراكات والمهندسة إيمان عبد الباري مدير الإدارة الهندسية بجهاز القاهرة الفاطمية.

 

مشروع الهوية البصرية بالقليوبية

 ناقش الاجتماع مراحل الإنشاء والتي ستكون على ثلاثة قطاعات بطول ٧٥٠متر وعرض يتراوح ما بين ١٠ أمتار وتصل إلى ١٥ مترا على أن تكون الثلاث قطاعات على غرار ممشى أهل مصر المرحلة (أ،ب،ج).
واستمع "المحافظ" لشرح كامل للمرحلة بكامل تفاصيلها الإنشائية بما في ذلك طريقة التدبيش والمناسيب، مؤكدًا على أهمية تطبيق مشروع الهوية البصرية لمحافظة القليوبية في إنشاء المرحلة (د)، بالإضافة إلى توحيد الشكل العام للمرحلة لتتماشى مع جميع تصميمات المراحل السابقة مع إضافة بعض الجماليات واللاند سكيب ونافورة راقصة عائمة بالمنطقة المؤدية لشارع الدهشان (محطة القطار)، والعمل على توفير مساحات خضراء واسعة للمواطنين للاستمتاع برؤية النيل  وممارسة الأنشطة الرياضية، مُشددًا على ضرورة تكثيف العمل وتوحيد الجهود مع الجميع والعمل بالتوازي عند الانتهاء من تدبيش كل قطاع يتم تسليمه مباشرة للشركة المنفذة.
فيما أضاف اللواء مدحت عبد الرحمن رئيس الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية الفاطمية، بأن المرحلة (د) سيتم تنفيذها على أحدث المعايير الإنشائية والتي بدورها تجعل رؤية النيل واضحة لجميع المواطنين عن بعد وداخل الممشى، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء بتنفيذ كل قطاع بعد الانتهاء من تدبيشه. 


 وفي السياق ذاته أوضح "عطية" أن مشروع ممشى أهل مصر من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها وفق تكليفات القيادة السياسية بهدف تحسين جودة الحياة للمصريين وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة للتنزه والترويح عن النفس، مع توفير مناطق جذب سياحي في المدن المصرية وتجميل الواجهة النيلية والاستمتاع بها، وكذلك إقامة أنشطة متنوعة لتلبية احتياجات المصريين والتي ستُساهم في الحد من البطالة من خلال إقامة محلات ومطاعم وكافتيريات وخدمات ومنافذ بيع وجذب فُرص استثمار حقيقية للمحافظات.

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظة القليوبية ممشي اهل مصر

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