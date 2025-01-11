السبت 11 يناير 2025
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محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات صفوف النقل

تعليم القليوبية تتابع
تعليم القليوبية تتابع الامتحانات،فيتو

تفقد مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بـالقليوبية اليوم لجان الامتحانات بإدارة بنها مدرسة ناصر الإعدادية بنين ومدرسة طه حسين الابتدائية.

ضوابط تعليم القليوبية في لجان امتحانات نصف العام

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تعليم القليوبية تتفقد لجان الامتحانات 

وأكد توفير الهدوء داخل اللجان وشدد على منع المحمول داخل لجان الامتحانات، كما شدد على ضرورة إبلاغ غرفة العمليات بأي معوقات فورًا للعمل علي حلها بسرعة.

وانطلقت اليوم امتحانات نصف العام الدراسي للصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائى، وامتحانات النقل للصفين الأول والثانى الإعدادى والصفين الأول والثانى الثانوى في محافظة القليوبية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية وضع عدد من الضوابط لانتظام سير اللجان والامتحانات في جميع المدارس والإدارات التعليمية بالقليوبية.

وقال مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم إن ضوابط امتحانات نصف العام بالقليوبية والتي أعلنتها المديرية لرؤساء اللجان ومديري المدارس ومنها عدم تواجد العاملين بالمدرسة ممن لديهم مواقع قانونية وحظر دخول التليفونات المحمولة باختلاف أنواعها مع المعلمين والطلاب داخل اللجان الامتحانية وتحقيق الانضباط الإداري داخل المدرسة بصفة عامة واللجنة الامتحانية بصفة خاصة.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة توزيع أوراق الأسئلة والإجابة على الطلاب في التوقيت المحدد والحرص على توفير بيئة امتحانية مناسبة وجيدة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

كما وجه بالالتزام بإخطار غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بأى أعمال تخل بسير الامتحانات أو التأثير سلبا على سير العملية الامتحانية وتأمين مقر الكنترول وأماكن حفظ أوراقى الأسئلة وأوراق الإجابة الخاصة بالطلاب.

تعليم القليوبية: اتخاذ الإجراءات ضد من يحاول الغش 

وشدد وكيل تعليم القليوبية على اتخاذ الإجراء القانوني المشدد مع كل من يحاول الغش مع التزام كل طالب بأداء الامتحان أمام لجنته المقيد بها وفقًا لكشوف المناداة المحررة بمعرفة لجنة النظام والمراقبة وعدم دخول أولياء الأمور أثناء سير الامتحانات.

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