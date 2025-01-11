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محافظات

المؤبد لعاطل بتهمة استعراض القوة وقتل شخص في قليوب

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد لعاطل وتغريمه 20 ألف جنيه، لاستعراضه القوة وقتله شخص وحيازة بندقية آلى بدائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.

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الإحالة إلى المحاكمة الجنائية 

كانت النيابة العامة أحالت المتهم "سعيد.ا.ع.ح" عاطل _مقيم ناى بدائرة مركز قليوب-  للمحاكمة في القضية رقم ٣٤٤٥ لسنة ٢٠١٦ ج قسم قليوب المقيدة برقم ١٢٨٣ لسنة ٢٠١٦ كلي جنوب بها، لأنه في يوم ٢٠١٦/١/٥ بدائرة قسم قليوب محافظة القليوبية، المتهمون من الأول حتى الخامس عشر: استعرضوا واستخدموا القوة والعنف ضد المجني عليهما محمد م، أسعد م، وذلك بقصد ترويعهما والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم حال كونهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء ظاهرة " بندقية آليه، طبنجة. عصي، طوب " بأن أطلقوا العديد من الأعيرة النارية وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب وتعريض حياة المجني عليهما وسلامتهما للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

ووقعت بناء علي إرتكاب تلك الجريمة الجنايات الآتية: أنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا المجني عليه  محمد م عمدًا بأن أطلق المتهم الأول صوبه عيارًا ناريًا من سلاح ناري كان بحوزته بندقية آليه " قاصدًا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين علي مسرح الجريمة للشد من أزر المتهم الأول حال حملهم الأسلحة بيضاء " عصي، طوب " وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أن "المتهمون شرعوا في قتل المجني عليه أسعد  م عمدًا بأن أطلق المتهم الأول صوبه عيارًا ناريًا من من سلاح سلاح نا ناري كان مجوزته بندقية آلية “ قاصدًا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي حال تواجد باقي المتهمين علي مسرح الجريمة للشد من أزر المتهم الأول إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج علي النحو المبين بالتحقيقات”.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول "سعيد.ا.ع.ح" أحرز سلاحًا ناريًا مستخدًا " بندقية آليه " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الأول حاز سلاحًا ناريًا مستخدمًا "مسدس" بغير ترخيص.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول أحرز ذخيرة مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام الأول مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

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