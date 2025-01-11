إحالة أوراق سائق تروسيكل للمفتي بتهمة قتل سيدة وسرقتها في طوخ

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، إحالة أوراق سائق تروسيكل، لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه المتهم ، لاتهامه بقتل سيدة وسرقتها بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة 9 فبراير 2025 المقبل، للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، ومحمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات.

جنايات بنها: إحالة سائق تروسيكل للمفتي لقتل سيدة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17006 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3170 لسنة 2024 كلي شمال بنها، بأن المتهم "محمد س ع"، 34 سنة، سائق تروسيكل، مقيم بالصالحية مركز طوخ القليوبية، لأنه في يوم 25 / 5 / 2024، بدائرة مركز طوخ، محافظة القليوبية، قتل المجنى عليها عواطف رياض إبراهيم الوزيري، عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد.

وتابع أمر الإحالة جنايات بنها أن المتهم توجه إليها بمسكنها مستغلًا الجيرة بينهما وكونها طاعنة في السن حيث أمنته، وما أن ظفر بها حتى باغتها وأشهر في مواجهتها سلاح أبيض "سكين" وسدد لها طعنه استقرت بصدرها، فأحدث بها إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياتها.

أمر إحالة جنايات بنها لمتهم قتل سيدة بالقليوبية

وأضاف أمر الإحالة جنايات بنها أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى، وهى أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، شرع في سرقة محتويات المسكن والمملوك للمجنى عليها سالفة الذكر وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها قبل مفارقتها الحياة والتارك لأثر جروح بأن توجه إلى مسكنها شارعا في الاستيلاء على أية منقولات به إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو أنه وحال ارتكاب جريمته محل التهمة المار بيانها تعالت صيحات واستغاثات المجني عليها مفر هاربا خشية ضبطة والجريمة متلبسا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز وبغير ترخيص سلاحًا أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني.

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