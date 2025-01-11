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حوادث

إحالة أوراق تاجر خردة متهم بقتل شخص في القليوبية لمفتي الجمهورية

جنايات بنها،فيتو
جنايات بنها،فيتو

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، ومحمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات، إحالة أوراق تاجر خردة، لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه المتهم لاتهامه بقتل شخص باستخدام سلاح أبيض "سكين"، بسبب خلافات سابقة بينهما بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة 12 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

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وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 19288 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3911 لسنة 2024 كلي شمال بنها، بأن المتهم "خالد م إ"، 31 سنة، تاجر خردة، مقيم عزبة الصفيح أجهور الكبري مركز طوخ بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 21 / 6 / 2024 بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه وليد فاروق تاج الدين، عمدا مع سبق الإصرار.

 

أمر الإحالة في معاقبة متهم بالقتل بالقليوبية 

 

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه، وذلك على إثر خلف سابق بينهما، فأعد سلفا لذلك الغرض سلاحا أبيض "سكين"، ونفاذا لما انعقدت عليه عزائمه انتقل إلى حيث أيقن تواجد المجني عليه سلفا، وما أن ظفر به سدد له ضربة بالسلاح الأبيض أنف البيان، استقرت بالجهة اليسري من الصدر محدثا إصابته التي أبان عنها تفصيلا تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، قاصدا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة جنايات بنها، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني.

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مركز شرطة طوخ بنها جنايات بنها القليوبية

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