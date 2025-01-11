جنايات شبرا تقضي بالسجن المشدد 15 عاما لمحامٍ مزيف وصاحب شركة توكيلات

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد 15 عاما لمحام مزيف وصاحب شركة لاتهامهم بتزوير محررات رسمية وتقليد خاتم شعار الجمهورية خاص بمكتب توثيق، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهمين "محمود.م.ع.ا" ٧٠ سنة محامي بالنقض - مقيم الأزبكية القاهرة و"محمد.خ.ح.ع" ٤٤ سنة صاحب شركة الصفا والمروة للمقاولات مقيم في القللي الأزبكية القاهرة في القضية رقم ٢٤٥٥٤ لسنة ٢٠١٨ جنايات أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٢٦٢٧ كلي جنوب بنها، لأنه في غضون الفترة من فبراير ۲۰۱۹ حتى أكتوبر ۲۰۱۹ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، المتهم الأول وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي التوكيل رقم ١٦٩٩٥ / ۲۰۱٦ (ج) مكتب توثيق الجيزة - التوكيل رقم ٨٠٦٦ حرف د السنة ٢٠١٦ توثيق جنوب القاهرة وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل بأن اتفق معه على إنشاء هذه المحررات على غرار المحررات الصحيحة وأمده بالبيانات المراد إثباتها على خلاف الحقيقة فقام المجهول بتدوينها ومهرها بأختام مقلدة لتلك الجهات وذيلها بتوقيعات عزاها زورا للموظفين العموميين المختصين بتلك الجهات فتمت تلك الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

استطرد أمر الإحالة أن المتهم الأول قلد بواسطة آخر مجهول خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب التوثيق الجيزة جنوب القاهرة وإمضاءات الموظفين العموميين المختصين بتلك الجهات واستعملهم المهر وتذيل المحررات المزورة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول ارتكاب تزوير في محرر لإحدى النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا وهو الكارنية المنسوب صدوره النقابة المحامين يحمل بيانات عبد المنعم س المحامى المنسوب صدوره لنقابة المحامين وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل بأن اتفق معه على إنشاء هذا المحرر على غرار المحررات الصحيحة وأمده بصورته وبيانات المجني عليه سالف الذكر المراد إثباتها على خلاف الحقيقة المطلعة المجهول له على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول استعمل بواسطة آخرين مجهولين المحررات المزورة الموصوفة بالاتهامات الأول والثالث فيما زوروا من أجله وذلك للاحتجاج بما دون بهم من بيانات مزورة بهم أمام الموظفين العموميين المختصين بقسم شرطة أول شبرا الخيمة ومحكمة شبرا الخيمة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار امر الاحالة المتهم الأول إشترك بطريق المساعدة مع آخرين حسني النية مع الموظفين العموميين المختصين بتحرير محضر الشرطة ومحضر جلسة جنح قسم أول شبرا الخيمة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي محضر الشرطة الرقيم ٢٤٥٥٤ لسنة ۲۰۱۸ جنح أول شبرا الخيمة ومحضر جلسة جنح قسم أول شبرا الخيمة وكان ذلك بأن آمد مجهولين بالمحررات المزورة الموصوفة بالإتهامين الأول والثالث فمثل هو والمجهولين أمام الموظفين سالفي ذكر ووقع المتهم الأول بإسم المجني عليه عبد المنعم س بمحضر الشرطة ألف البيان وأثبت آخر حضوره عن المجني عليها جهاد م بجلسة المحاكمة سالفة البيان وجعلوا صورة واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي رغبة شخص وهمي بتحرير محضر تبديد قبل المجنى عليها بمحضر الشرطة وتقديم ذلك الشخص الوهمي لأصل المحرر المزور التالي وصفه بجلسات المحاكمة فأتيتها الموظفون العموميون سالفي الذكر في محضر الشرطة ومحضر الجلسة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.



وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين اشتركا بطريقي الإتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات أحد الناس ( إيصال أمانة سند الجنحة ٢٤٥٥٤ لسنة ٢٠١٨ جنح أول شبرا الخيمة) وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أمدا ذلك المجهول بالبيانات اللازمة فقام الأخير بتزوير توقيع المجني عليها / جهاد مدحت محمد على ذلك الإيصال فوقعت تلك الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين استعملا المحرر المزور محل الاتهام السابق فيما زور من أجله بأن قدمه المتهم الثاني إلى المتهم الأول فقدمه الأخير لآخر مجهول ليقدمه للموظف المختص بقسم شرطة أول شبرا الخيمة وذلك للاحتجاج بما ورد به على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات الأول والثاني والثالث والخامس سابقة الوصف بأن أتفق وإياه على ارتكابها موقعت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.

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