الأحد 12 يناير 2025
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خارج الحدود

إصابات بهجمات مستوطنين إسرائيليين على مدنيين في الضفة الغربية

مستوطنون يهود، فيتو
مستوطنون يهود، فيتو

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، عن إصابة طفلين أحدهما بالرصاص الحي في هجوم للمستوطنين قرب بلدة جبع بالضفة الغربية.

مستوطنون يهاجمون قرى بالضفة الغربية 

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانه: إن فلسطينيا أصيب باعتداء مستوطنين في مسافر يطا جنوبي الضفة الغربية.

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وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين في قطاع غزة  وصل منهما للمستشفيات 28 شهيدا و89 مصابا خلال 24 ساعة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 46 ألفا و565 شهيدا و109 آلاف و660 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وفي سياق متصل قال جهاز الدفاع المدني في غزة، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، إن  70 طفلا استشهدوا  خلال الـ5 الأيام الماضية في القصف الإسرائيلي على القطاع.

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مستوطنون الضفة الغربية جيش الاحتلال غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي

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