الأحد 12 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

معاريف: جيش الاحتلال الإسرائيلي يغير أساليب القتال في بيت حانون

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت صحيفة معاريف العبرية في تقرير لها اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي غير أساليب القتال في بيت حانون بعد الخسائر الفادحة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يغير أساليب القتال في بيت حانون

وأوضحت الصحيفة أن الحادثة التي قُتل فيها 4 جنود من لواء ناحال وأصيب فيها 6 آخرون دفعت فرقة غزة لإجراء تحقيق وتغيير أسلوب وحركة القوات في بيت حانون.

txt

تعرض لـ كمين مزدوج بغزة، جيش الاحتلال يكشف خسائره اليوم


وبالأمس السبت أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، عن مقتل 4 جنود من لواء ناحال وإصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة خلال معارك في شمال  قطاع غزة.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة  يديعوت أحرونوت، أن الجنود الـ4 قتلوا جراء تفجير عبوة شديدة الانفجار في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

 ومن جانبها ذكرت  القناة 12 العبرية، أن هجوم بيت حانون كان كمينًا مزدوجًا تخلله تفجير لغم وهجوم بإطلاق النار على القوة الإسرائيلية.

وفي إحصائية أخرى لقتلى جيش الاحتلال في كمين بيت حانون، كشفت وسائل  إعلام إسرائيلية، أمس السبت، عن مقـتل 7 جنود إسرائيليين وإصابة 30 آخرين في معارك  قطاع غزة اليوم 11 منهم بحالة خطيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال بيت حانون خسائر جيش الاحتلال

مواد متعلقة

تعرض لـ كمين مزدوج بغزة، جيش الاحتلال يكشف خسائره اليوم

هآرتس: جيش الاحتلال يصدق على خطة لسحب قواته سريعا من مناطق واسعة بغزة
ads

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لوفاة سيدة بسبب حقنة مضاد حيوي بالمنوفية

إيران تهدد واشنطن برسائل خفية قبل تنصيب ترامب

النيابة تبدأ التحقيق اليوم مع البلوجر هدير عبد الرازق ووالدها

أول تعليق لأبو عمر الدمشقي على حادث التدافع بسوريا: سنتبع أهل العرف

موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري والقناة الناقلة

أخبار مصر: 600 ألف معلم عجز المدرسين، هبوط اضطراري لطائرة بيراميدز، خطر يهدد سد النهضة، التحقيق مع هدير عبد الرازق

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

تداول 14 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

منوعات

المزيد

أول تعليق لأبو عمر الدمشقي على حادث التدافع بسوريا: سنتبع أهل العرف

9 أفراد، اختفاء عائلة جزائرية في عرض البحر

فشلت في الإقلاع، ركاب يفرون من طائرة أمريكية وسط حالة هلع

وفاة أكبر معمرة ليبية في مدينة زوارة عن 114 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الأحد 12- 1- 2025 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم الأحد 12-1-2025 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 11-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت 11-1-2025؟

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح يحطم أسطورة تيري هنري في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا يتمنى الكافر أن يكون ترابًا؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 12 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 12 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية