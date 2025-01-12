معاريف: جيش الاحتلال الإسرائيلي يغير أساليب القتال في بيت حانون

ذكرت صحيفة معاريف العبرية في تقرير لها اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي غير أساليب القتال في بيت حانون بعد الخسائر الفادحة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يغير أساليب القتال في بيت حانون

وأوضحت الصحيفة أن الحادثة التي قُتل فيها 4 جنود من لواء ناحال وأصيب فيها 6 آخرون دفعت فرقة غزة لإجراء تحقيق وتغيير أسلوب وحركة القوات في بيت حانون.



وبالأمس السبت أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، عن مقتل 4 جنود من لواء ناحال وإصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة خلال معارك في شمال قطاع غزة.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن الجنود الـ4 قتلوا جراء تفجير عبوة شديدة الانفجار في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

ومن جانبها ذكرت القناة 12 العبرية، أن هجوم بيت حانون كان كمينًا مزدوجًا تخلله تفجير لغم وهجوم بإطلاق النار على القوة الإسرائيلية.

وفي إحصائية أخرى لقتلى جيش الاحتلال في كمين بيت حانون، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت، عن مقـتل 7 جنود إسرائيليين وإصابة 30 آخرين في معارك قطاع غزة اليوم 11 منهم بحالة خطيرة.

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