كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات استغاثة موظف بالمعاش بقيام أقربائه بالاستيلاء على أرض ملكه ومشاجرة بمحافظة الفيوم.

الأمن يكشف ملابسات استغاثة موظف بالمعاش ومشاجرة بسبب قطعة أرض بالفيوم

تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استغاثة أحد الأشخاص بالتعدي على قطعة أرض مملوكة له بمركز أبشواي بالفيوم.

وبالفحص تبين وجود خلافات بين الشاكى موظف بالمعاش، مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى ، وأبناء عمومته وأنجالهم (7 أشخاص - جميعهم مقيمين بذات العنوان) حول إنشاء طريق مؤدي إلى قطعة أرض زراعية ملك كل منهم، تطورت إلى مشاجرات فيما بينهم تبادلا خلالها التعدى على بعضهم البعض بالسب وإلقاء الحجارة والضرب باستخدام العصى، وبتاريخ 5 يناير الجاري تم ضبط المتهمين وبحوزتهم العصا المستخدمة في الواقعة وبمواجهتهم تبادل الطرفين الإتهامات فيما بينهما لذات الخلافات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم في إطار من الشرعية والقانون، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات في الواقعة.

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