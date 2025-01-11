السبت 11 يناير 2025
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حوادث

مفاجأة في تقرير الطب الشرعي في واقعة مصرع عجوز بالفيوم

مركز شرطة اطسا بالفيوم،
مركز شرطة اطسا بالفيوم، فيتو

اتهمت ربة منزل من الفيوم شقيقها، بقتل والدتهما العجوز 68 سنة، بقرية الجعافرة التابعة لمركز أطسا، اليوم السبت، وزعمت أن خلافات عائلية سابقة دفعت شقيقها للتخلص من والدتهما، وترك جثتها  داخل حظيرة الماشية بمنزل العائلة.

بلاغ لمدير أمن الفيوم

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا، من العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة إطسا يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى إطسا المركزي، بوصول أم هاشم السيد. 68 سنة مقيمة بقرية الجعافرة التابعة لدائرة المركز جثة هامدة وبها آثار كدمات من الرأس.

تفاصيل الواقعة وتحريات البحث الجنائي

وعلي الفور شكل اللواء محمد العربي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الفيوم،  فريق بحث من إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث أطسا، لكشف غموض الواقعة، وانتقل فريق البحث بقيادة الرائد هيثم طلبة رئيس مباحث مركز شرطة أطسا، وبالتنسيق مع قسم الأدلة الجنائية والنيابة، وأقرت ابنة المجني عليها أنها اكتشفت أثناء عملية غُسل والدتها بعض الكدمات الزرقاء في الرقبة والرأس، ما دعاها للإبلاغ عن وجود شبهة جنائية، خاصة أن خلافا نشب بين شقيقها ووالدتها قبل أيام.

نتيجة مناظرة الطب الشرعي للجثة

وتبين لفريق البحث الجنائي من التحريات الأولية، عدم وجود أي من أبناء المتوفاة في المحافظة،  وجاء تقرير الطب الشرعي بعد تشريح الجثة، أن الوفاة طبيعية نتيجة سقوط من علٍ، ولا توجد أي شبهة جنائية في الوفاة.

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وتحرر محضر بالواقعة وتم العرض علي النيابة العامة،  وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة، واستكمال تحريات إدارة البحث الجنائي، وإطلاق سراح أبناء المتوفاة، وتولي التحقيق.

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