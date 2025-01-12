الأحد 12 يناير 2025
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خارج الحدود

الشرع يهنئ عون بمناسبة انتخابه رئيسا للبنان

أحمد الشرع، فيتو
أحمد الشرع، فيتو

سوريا ، هنّأ قائد الإدارة السورية أحمد الشرع الرئيس اللبناني جوزيف عون، في اتصال هاتفي، بمناسبة انتخابه رئيسا للبنان.

وجاءت التهنئة بعد ساعات من استقبال الشرع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في دمشق.

وعبّر الشرع عن أمله في إعادة تكليف ميقاتي برئاسة الحكومة اللبنانية، خلال مؤتمر صحفي في دمشق.

وأكد الشرع "أهمية وجود حالة مستقرة في لبنان بوجود الرئيس جوزيف عون أو رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إن كان سيعاد تكليفه" وفق تعبيره.

موقف سوريا من الأطراف في لبنان 

وكان قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، قد قال أمس السبت: "دمشق ستقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في لبنان، وهناك فرصة أمام الشعبين لبناء علاقة إيجابية على أساس احترام سيادة البلدين".


وأضاف أحمد الشرع في حديثه:" الحدود ستكون ضمن أولوية الملفات التي سيتم التباحث بشأنها الفترة المقبلة".

ويأتي ذلك بعد الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي مع وفد من حكومته إلى سوريا، ولقائه مع القيادة الجديدة في دمشق.


وفي وقت سابق من أمس السبت أعلنت وزارة الخارجية السورية، في بيان صادر عنها، عن التوصل إلى اتفاق مع بيروت حول استرداد كافة المعتقلين السوريين بالسجون اللبنانية، خلال زيارة وفد لبناني لدمشق برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.

المعتقلون السوريون في السجون اللبنانية

وقالت الخارجية السورية  في بيانها: "استقبلنا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، وكان اللقاء إيجابيا تناولنا فيه مواضيع هامة تصب في صالح البلدين".


وأشارت الخارجية السورية في بيانها إلى أن "هذه الزيارة تأتي تتويجا للدور العربي الداعم للشعب السوري على كل الصعد، وتعزيزا للعلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، فسوريا ولبنان جاران، وتربط بينهما أواصر ثقافية واجتماعية، وإن استقرار سوريا سينعكس إيجابا على لبنان وكذلك الحال بالنسبة للوضع في سوريا".

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