السبت 11 يناير 2025
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خارج الحدود

"الحوثي" تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان بالصواريخ

حاملة طائرات أمريكية،
حاملة طائرات أمريكية، فيتو

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" بالصواريخ والطائرات المسيرة.

جماعة الحوثي تهاجم حاملة طائرات أمريكية 

وأكدت جماعة الحوثي في بيانها:" على جاهزيتها لمواجهة أي تصعيد أمريكي أو إسرائيلي".

ويأتي ذلك بعد الغارات الأمريكية البريطانية الإسرائيلية على اليمن، والتي استهدفت صنعاء والحديدة.

وأمس الجمعة أفادت وسائل إعلام تابعة لـجماعة الحوثي، باستشهاد موظف وإصابة 6 آخرين خلال العدوان الأمريكي الإسرائيلي البريطاني على ميناء رأس عيسى في الحديدة.

ونقل موقع أكسيوس عن مسئول أمريكي، قوله إن الضربات التي استهدفت اليمن مؤخرا كانت بالتنسيق مع إسرائيل وليست عمليات مشتركة.

هجوم أمريكي بريطاني على اليمن 

 وقال المسئول الأمريكي في حديثه مع موقع أكسيوس، إنه كان هناك تنسيق تكتيكي لتجنب الاشتباك لكن كل طرف هاجم أهدافا مختلفة.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام تابعة  لجماعة الحوثي، أن غارات استهدفت محطة حزيز للكهرباء في العاصمة صنعاء.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، عن عدوان أمريكي بريطاني استهدف بـ 12 غارة مديرية حرف سفيان شمالي ‎اليمن.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال في بيان يوم الخميس: "إن سلاح الجو اعترض مسيرة أطلقت من اليمن، ولم يتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة".

 

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