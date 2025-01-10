الكاكاو الخام يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويحسن التجاعيد في الوجه

يعد مسحوق الكاكاو غنيًّا بمضادات الأكسدة وله العديد من الفوائد الصحية المحتملة، وتشمل هذه المساعدة في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

يستمتع العديد من الناس بـ الكاكاو كمكون للشوكولاتة، على الرغم من أن نسبته في منتجات الشوكولاتة تختلف بشكل كبير، كما يستهلك بعض الناس مسحوق الكاكاو في مشروبات الشوكولاتة أو المخبوزات.

1. غني بالبوليفينول

الكاكاو هو أحد أشهر المصادر الموثوقة للبوليفينول الغذائي، حيث يشكل حوالي 10٪ من الوزن الجاف لحبة الكاكاو الكاملة، وأكثر الفلافونويدات وفرة في الكاكاو هي الكاتيكين (37٪)، والأنثوسيانيدين (4٪)، والبروأنثوسيانين (58٪)، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

البوليفينول عبارة عن مركبات نباتية تلعب دورًا حيويًا في صحة الإنسان بسبب قدرتها المضادة للأكسدة.

وعلى الرغم من استمرار البحث في الفوائد القصيرة والطويلة الأمد للبوليفينول، تشير الأدلة إلى أن البوليفينول قد يساعد في:

الأمراض المزمنة

التمثيل الغذائي

تكاثر الخلايا

وتشير إحدى الدراسات إلى أن ألواح الشوكولاتة الداكنة والأكثر مرارة والتي تحتوي على نسبة أعلى من كتلة الكاكاو تحتوي على محتوى أعلى من المركبات الفينولية.

2. يقلل من ضغط الدم

وفقًا للمراجعات يساعد الكاكاو في خفض ضغط الدم، ويعتقد العلماء أن هذا يرجع إلى أن الكاكاو يؤثر على أكسيد النيتريك ويوسع الأوعية الدموية، مما يقلل الضغط في الأوعية الدموية.

3. يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

قد يكون لمنتجات الكاكاو تأثيرات مفيدة على أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD)، وهناك أيضًا ارتباط بين استهلاك الشوكولاتة وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 37% وانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 29%.

نظرًا لأن الإفراط في تناول الشوكولاتة يمكن أن يترجم إلى زيادة استهلاك السكر، فمن الجيد الحد من استهلاك الشوكولاتة بشكل عام.

4. يقلل من الكوليسترول ويدعم توازن السكر في الدم

خلصت المراجعات إلى أن تناول فلافانول الكاكاو من منتجات الكاكاو أو الشوكولاتة أو مكملات فلافانول الكاكاو قد يحسن بشكل كبير من عملية التمثيل الغذائي للدهون ومقاومة الأنسولين.

وشملت التأثيرات الملحوظة على عملية التمثيل الغذائي للدهون خفض الدهون الثلاثية وزيادة الكوليسترول الحميد وخفض الكوليسترول الضار.

وتشير الدراسات إلى أن المركبات المتعددة الفينول الموجودة في الكاكاو تساعد في منع أو تأخير مرض السكري من النوع 2 عن طريق تحسين وظيفة الأنسولين وتنظيمه، ومع ذلك، لاحظ الباحثون أن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات لتأكيد التأثيرات المضادة للسكري لفلافانول الكاكاو.

5. يدعم بكتيريا الأمعاء

كما يوجد للكاكاو تأثيرات إيجابية على بكتيريا الأمعاء، حيث تؤكد الدراسات أن الأمعاء لا تمتص بوليفينول الكاكاو جيدًا، لكن مستقلباتها تدخل الدورة الدموية وتتفاعل مع ميكروبات الأمعاء.

تعمل بوليفينول الكاكاو كمضادات حيوية، مما يعزز نمو البكتيريا المفيدة مثل Lactobacillus وBifidobacterium ويقلل من عدد البكتيريا الضارة المحتملة.

تشير المراجعات إلى أن مستقلبات الكاكاو يمكن أن تعزز صحة الأمعاء وتحسن المناعة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

6. يحسن الوظيفة الإدراكية

تشير المراجعات إلى أن فلافانول الكاكاو يحسن الإدراك وتدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ لدى المشاركين من الأطفال والشباب.

ووجدت أن بوليفينول الكاكاو كان له تأثيرات إيجابية على الذاكرة والوظيفة التنفيذية لدى البالغين الأصحاء، ومع ذلك، لاحظ مؤلفو المراجعة أن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات لتأكيد التأثيرات.

7. يحسن حالة الجلد

يساعد الكاكاو في حماية الجلد من أضرار أشعة الشمس ويساعد في تحسين بنيته وصحته بشكل عام.

ووجد أن الفلافونول في الكاكاو قد يزيد من مرونة الجلد ويحسن التجاعيد في الوجه.

8. سهل الدمج في النظام الغذائي

عند إضافة الكاكاو إلى النظام الغذائي، من المهم اختيار المنتجات ذات المحتوى الأعلى من الكاكاو للحصول على فوائد مثالية من الفلافانول.

وتحتوي منتجات الشوكولاتة الأرخص على المزيد من السكر والدهون، والتي قد تفوق فوائد الكاكاو.

يجب على الناس التفكير في تجربة ما يلي عند زيادة استهلاكهم للكاكاو:

اختر الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة كاكاو لا تقل عن 70٪.

أضف مسحوق الكاكاو النقي إلى المخبوزات.

أضف مسحوق الكاكاو أو حبيبات الكاكاو إلى العصائر أو الشوفان.

اصنع مشروبات الشوكولاتة الساخنة أو الباردة باستخدام مسحوق الكاكاو والحليب.

قم بإعداد موس الشوكولاتة النباتي باستخدام التوفو الحريري وحليب النبات ومسحوق الكاكاو مع المُحلي الطبيعي، مثل ستيفيا أو شراب القيقب.

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