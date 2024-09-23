بعيدا عن حبوب الكاكاو، نجاح تجربة تصنيع الشوكولاتة من مواد جديدة
شهدت أسعار الكاكاو ارتفاعا منذ بداية العام، الأمر الذي دفع العلماء إلى التفكير في البحث عن بدائل الكاكاو في صناعة الشوكولاتة.
ابتكار طرق جديدة لصناعة الشوكولاتة لا تعتمد على الكاكاو
وسلطت شبكة سي إن إن، في تقرير الضوء على المصاعب التي تواجه صناعة الشوكولاتة، بسبب ارتفاع أسعار الكاكاو.
وبدأ العلماء في اكتشاف طرق لصناعة الشوكولاتة لا تعتمد على الكاكاو، لجعلها أكثر استدامة وصحة باستخدام تقنيات ومكونات جديدة.
ومن بين الأمثلة الناجحة بدء شركة «Planet A Foods» الألمانية إنتاجها بديلًا للشوكولاتة يُدعى «ChoViva»، وهو مصنوع من بذور دوار الشمس، والشوفان، وغيرها من المكونات. كذلك، بدلًا من حبوب الكاكاو.
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