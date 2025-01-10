الجمعة 10 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الصور الأولى لعقر كلب مدير فندق شهير لـ طفل داخل كمبوند بأكتوبر

جانب من الحادث،فيتو
جانب من الحادث،فيتو

حصلت فيتو على أول صور لحادث عقر كلب مدير فندق شهير لطفل أثناء سيره مع والدته داخل كومبوند  بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وتسبب له في قطع بجانب وجهه وجرح بالفك، وتم نقله للمستشفى وإجراء عملية جراحية.

وكان  قاضي المعارضات بأكتوبر أمر تجديد حبس مدير فندق شهير بالقاهرة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة رعاية كلب شرس وإطلاق سراحة بالشارع، الأمر الذي تسبب في عقره لطفل، والتسبب في إصابته بجرح في الوجه والفك، وتم إيداع الكلب بالمستشفى البيطري بالقاهرة.

 

 

وكان مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، اللواء هاني شعراوي، تلقىإخطارًا من رئيس مباحث أول أكتوبر المقدم محمد راغب، يفيد بحضور والد الطفل إلى قسم الشرطة، لتحرير محضر يفيد فيه بتضرر نجله من كلب شرس تسبب في إصابته.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين إصابة الطفل، نتيجة تعرضه لهجوم كلب شرس ملك جاره  مدير فندق شهير بالقاهرة، وتم ضبطته وعرضه للنيابة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بالأرقام، نتائج حملة مرورية مكبرة بالطرق الصحراوية خلال 24 ساعة

أولى اللقطات من حادث انقلاب ميكروباص أعلى دائري البراجيل (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيتو قسم شرطة أول أكتوبر قاضي المعارضات مدير فندق شهير

مواد متعلقة

أولى اللقطات من حادث انقلاب ميكروباص أعلى دائري البراجيل (فيديو)

بالأرقام، نتائج حملة مرورية مكبرة بالطرق الصحراوية خلال 24 ساعة

المعمل الجنائي يفحص حريق متحف الشمع بحلوان (صور)

ماذا حدث في منشأة ناصر؟ تفاصيل حريق منطقة الزرايب (فيديوجراف)

إحالة قاتل أولاده الأربعة في القليوبية للمحاكمة الجنائية

سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية وفرق الإنقاذ النهري تبحث عن ناجين

سقوط طفلة من شرفة مسكنها في الجيزة

إخلاء سبيل مجدي عبد الغني بكفالة 5 آلاف جنيه بعد ضبطه يقود سيارة دون لوحات بالدقي
ads

الأكثر قراءة

حقيقة إلقاء القبض على شخص ينفخ في بوق وسط المقابر لإيقاظ الموتى (فيديو)

أول تعليق من المعهد التكنولوجي بالعاشر بشأن واقعة مقتل طالب على يد زميله

بعد تجاهل الزمالك إنذاره، الجزيري يستعد لمغادرة القاهرة وشرط وحيد لعدم السفر

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

متوسطة على الوجه البحرى، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطارغدا

القبض على شاب متهم بمعاشرة خالته والإنجاب منها سفاحا بالفيوم

ارتفاع يصل لـ43.5 جنيه في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 10-1-2025

يصل لـ 565 جنيهًا، أسعار البلح والتمور بالأسواق استعدادًا لشهر رمضان

منوعات

المزيد

قطار نار، ظاهرة غريبة تظهر في سماء إثيوبيا

سائق أجرة يستدعي الشرطة لإيقاظ راكب في تركيا (فيديو)

إصابة 8 لاعبين بحادث سير مروع لحافلة فريق كرة قدم في العراق

شجر نحاس بأحجار كريمة، يسرا تكشف تفاصيل قصتها مع مهنة الهاند ميد (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

ارتفاع يصل لـ43.5 جنيه في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 10-1-2025

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة 10 يناير 2025

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع الجونة.. الزمالك وحرس الحدود.. ليفربول ضد نوتنجهام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حركة الظل، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 46 من سورة الفرقان (فيديو)

تفسير رؤية الملائكة في المنام وعلاقتها بالنصر على الأعداء

ما حكم صيام الإثنين والخميس من شهر رجب؟ مفتي الجمهورية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية