الصور الأولى لعقر كلب مدير فندق شهير لـ طفل داخل كمبوند بأكتوبر

حصلت فيتو على أول صور لحادث عقر كلب مدير فندق شهير لطفل أثناء سيره مع والدته داخل كومبوند بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وتسبب له في قطع بجانب وجهه وجرح بالفك، وتم نقله للمستشفى وإجراء عملية جراحية.

وكان قاضي المعارضات بأكتوبر أمر تجديد حبس مدير فندق شهير بالقاهرة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة رعاية كلب شرس وإطلاق سراحة بالشارع، الأمر الذي تسبب في عقره لطفل، والتسبب في إصابته بجرح في الوجه والفك، وتم إيداع الكلب بالمستشفى البيطري بالقاهرة.

وكان مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، اللواء هاني شعراوي، تلقىإخطارًا من رئيس مباحث أول أكتوبر المقدم محمد راغب، يفيد بحضور والد الطفل إلى قسم الشرطة، لتحرير محضر يفيد فيه بتضرر نجله من كلب شرس تسبب في إصابته.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين إصابة الطفل، نتيجة تعرضه لهجوم كلب شرس ملك جاره مدير فندق شهير بالقاهرة، وتم ضبطته وعرضه للنيابة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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