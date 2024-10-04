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حوادث

بسبب كلب حراسة عقر طفلا، القبض على مسئول الأمن بكمبوند شهير في التجمع

القبض على مسئول أمن
القبض على مسئول أمن بكمبوند شهير في التجمع، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد أفراد الأمن، بكمبوند شهير في التجمع مسئول عن رعاية كلب حراسة هاجم طفلا وعقره في أثناء لهوه مع أصدقائه بحديقة منزله وتسبب في إصابته بإصابات خطيرة، تم على إثرها إجراء عملية بأحد المستشفيات. 

وتكثف قوات الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وذلك من خلال فريق بحث لجمع المعلومات والتحريات وتفريغ الكاميرات لمعرفة كيف هجم الكلب على الطفل أثناء لهوه مع أصدقائه.

 

تلقى قسم شرطة التجمع، إشارة من مستشفى بالقاهرة الجديدة، بتعرض صغير يدعى يونس 6 أعوام، لإصابات خطرة في اليد والقدم والظهر، نتيجة عقره من كلب حراسة في القاهرة الجديدة.

وبإجراء التحريات تبين أن الطفل أثناء لعبه بصحبة أصدقائه داخل حديقة المنزل، هاجمهم كلب أحد الجيران ما أسفر عن إصابة الطفل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على جهات التحقيق.

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كلب حراسة بكمبوند شهير بمنطقة التجمع

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