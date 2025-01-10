أولى اللقطات من حادث انقلاب ميكروباص أعلى دائري البراجيل (فيديو)

رصدت كاميرا فيتو لحظة انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري مساء الجمعة، أمام معرض سيارات شهير بدائرة نقطة شرطة البراجيل التابعة لقسم شرطة إمبابة والتي نتج عنها مصرع اثنين وإصابة 10 آخرين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وتم إيداع الجثماين في ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مسئول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا أعلى الطريق الدائري.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص أمام معرض سيارات اتجاه محور 26 يوليو وسقوط عدد من الضحايا وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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