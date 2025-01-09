الخميس 09 يناير 2025
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حوادث

قرار عاجل في حادث عقر كلب لطفل داخل كمبوند بأكتوبر

كلب يعقر طفل، فيتو
كلب يعقر طفل، فيتو

أمرت نيابة أكتوبر بالاستعلام عن الحالة الصحية لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات، أصيب نتيجة تعرضه لعقر كلب ضال داخل كمبوند بمدينة 6 أكتوبر.

 

وتجري نيابة أكتوبر تحقيقات موسعة في تعرض طفل يبلغ من العمر 7 سنوات لعقر كلب شرس داخل كمبوند بـمدينة 6 أكتوبر.

وأفادت التحقيقات بأن كلب ملك جار المجني عليه هاجم الطفل، وعقره، وتم تحديد هوية مالك الكلب، تبين انه مدير أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

 

وكشفت التحقيقات الأولية إصابة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات داخل كومبوند بمدينة 6 أكتوبر، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابسات.

 

كلب يعقر طفلًا داخل كمبوند في أكتوبر
تلقي  قسم أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغ من والد الطفل "يونس حسن"، يفيد أن نجله يبلغ من العمر 7 سنوات، وأثناء سيره داخل الكمبوند متجها إلى المنزل فوجئ بهجوم كلب شرس، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الوجه وجرح بالفك.، على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة.

 

وبإجراء التحريات تبين أن الكلب ملك لجار الطفل، ويدعى "حسام. م"، وهو مدير بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، تم التحفظ على الكلب وضبط صاحبه، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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مدينة 6 أكتوبر طفل أكتوبر نيابة أكتوبر اخبار الحوادث الحوادث اليوم

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