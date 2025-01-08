الأربعاء 08 يناير 2025
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حوادث

تحقيقات موسعة في واقعة عقر كلب لطفل داخل كمبوند بـ6 أكتوبر

كلب يعقر طفل
كلب يعقر طفل

تجري نيابة أكتوبر، تحقيقات موسعة في تعرض طفل يبلغ من العمر 7 سنوات لعقر كلب شرس داخل كمبوند بمدينة 6 أكتوبر.

وأفادت التحقيقات بأن كلبا ملك جار المجني عليه هاجم الطفل، وعقره، وتم تحديد هوية مالك الكلب، تبين أنه مدير أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

وكشفت التحقيقات الأولية إصابة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات داخل كومبوند بمدينة 6 أكتوبر، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابسات.

كلب يعقر طفلًا داخل كمبوند في أكتوبر
تلقي  قسم أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغ من والد الطفل "يونس حسن"، يفيد أن نجله يبلغ من العمر 7 سنوات، واثناء سيره داخل الكمبوند متجها الى المنزل فوجئ بهجوم كلب شرس، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الوجه وجرح بالفك.، على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن الكلب ملك لجار الطفل، ويدعى "حسام.م"، وهو مدير بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، تم التحفظ على الكلب وضبط صاحبه، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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