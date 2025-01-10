رسالة تحذير من أمريكا وفرنسا وألمانيا للإدارة السورية الجديدة

ذكرت وكالة الأنباء رويترز، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا وألمانيا حذرت الإدارة السورية الجديدة من تعيين مقاتلين أجانب في صفوف القوات المسلحة السورية.

تحذير للإدارة السورية الجديدة من تعيين مقاتلين أجانب

وأضافت وكالة رويترز في تقريرها:" أن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا حذرت الإدارة السورية من أن تعيين أجانب في مناصب عسكرية عليا يمثل مصدر قلق أمني".

وأوضحت رويترز في تقريرها، أن التحذيرات الغربية جاءت خلال لقاء بين المبعوث الأمريكي دانييل روبنشتاين وأحمد الشرع في دمشق

ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله: إن التحذير للسلطات الجديدة في سوريا يأتي ضمن الجهود الغربية لدفعها لإعادة النظر في هذه الخطوة.

وبالأمس الخميس، أعربت الحكومة الصينية عن قلقها البالغ إزاء قيام الحكومة السورية الجديدة بتعيين مقاتلين إرهابيين أجانب، وخاصة من جماعة الأويغور المسلحة المحظورة "حركة تركستان الشرقية الإسلامية"، في رتب عسكرية عليا.

الصين تعرب عن قلقها من القيادات الجديدة في الجيش السوري

وتجدر الإشارة إلى أن حركة تركستان الشرقية الإسلامية تنشط في مقاطعة شينجيانج الصينية المضطربة، وجاءت هذه التصريحات على لسان فو كونج، المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، في إحاطة بمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا

وقال كونج إن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن الجيش السوري منح مؤخرًا رتبًا عسكرية عليا لعدد من المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بما في ذلك رئيس المجلس، وهي منظمة إرهابية مدرجة، حزب تركستان الإسلامي، والمعروف أيضًا باسم حركة تركستان الشرقية الإسلامية.

إعادة ترتيب الجيش السوري



وذكرت تقارير إعلامية أن النظام السوري الجديد برئاسة الزعيم الفعلي أحمد الشرع عين 50 مسؤولًا عسكريًا جديدًا، ستة منهم من المقاتلين الأجانب، بما في ذلك مقاتلو حركة تركستان الشرقية الإسلامية.

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