الجمعة 10 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

لاصقات الفصل بين الجنسين في المواصلات تثير الجدل بسوريا

النقل العام في سوريا،فيتو
النقل العام في سوريا،فيتو

قال نشطاء سوريون إن لصاقات ورقية انتشرت في بعض وسائل النقل العام في مدينة حمص، تنص على "فصل الركاب الذكور عن الإناث".

لصاقات الفصل بين الجنسين في سوريا

ووفق ما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد نوهت اللصاقات أن الأقسام الداخلية والخلفية من حافلات النقل والسرافيس سيتم تخصيصها للإناث، بينما سيكون القسم الأمامي للذكور.

وتسببت هذه اللصاقات، التي تهدف بحسب عناصر لإدارة العمليات العسكرية كانوا متواجدين في المكان، إلى منع الاختلاط بين الجنسين، الاستياء بين السوريين.

موقف إدارة العمليات العسكرية من اللصاقات

ولم تعلق إدارة العمليات العسكرية رسميًا على هذه اللصاقات، وفيما إذا كان سيتم اعتمادها نهائيًا ونشرها في بقية المحافظات أم لا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدينة حمص منع الاختلاط بين الجنسين سوريا المرصد السورى لحقوق الانسان

مواد متعلقة

تسجيل عسكري يكشف المستور، تفاصيل خيانة الروس لـ بشار وإيران فى سوريا (فيديو)

رغم رسائل الشرع، إسرائيل تتخذ خطوات أكثر خطورة في سوريا

السيسي: حريصون على وحدة سوريا وسلامة أراضيها

مصدر أمني سوري: قتيل من عناصر وزارة الدفاع في هجوم بحمص
ads

الأكثر قراءة

حقيقة إلقاء القبض على شخص ينفخ في بوق وسط المقابر لإيقاظ الموتى (فيديو)

مصدر في الزمالك يكشف سر مغادرة اللاعبين استاد القاهرة في ميكروباص

أول تعليق من المعهد التكنولوجي بالعاشر بشأن واقعة مقتل طالب على يد زميله

تسجيل عسكري يكشف المستور، تفاصيل خيانة الروس لـ بشار وإيران فى سوريا (فيديو)

ارتفاع يصل لـ43.5 جنيه في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 10-1-2025

شاهد، النيران تلتهم قصر ميل جيبسون ضمن حرائق الغابات بأمريكا

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في انقلاب ميكروباص من أعلى دائري البراجيل (صور)

السيسي: 7 مليارات دولار خسائر قناة السويس في 11 شهرا

منوعات

المزيد

سائق أجرة يستدعي الشرطة لإيقاظ راكب في تركيا (فيديو)

إصابة 8 لاعبين بحادث سير مروع لحافلة فريق كرة قدم في العراق

شجر نحاس بأحجار كريمة، يسرا تكشف تفاصيل قصتها مع مهنة الهاند ميد (فيديو وصور)

«الديكوباج» فن تزيين الأسطح الخشبية، ناريمان تحول الخردة إلى تحف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع يصل لـ43.5 جنيه في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 10-1-2025

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة 10 يناير 2025

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

مكاسب يحصل عليها المسافر إلكترونيا قبل التوجه للمطار

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع الجونة.. الزمالك وحرس الحدود.. ليفربول ضد نوتنجهام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الملائكة في المنام وعلاقتها بالنصر على الأعداء

ما حكم صيام الإثنين والخميس من شهر رجب؟ مفتي الجمهورية يجيب (فيديو)

مفتي الجمهورية يرد على المشككين في معجزة الإسراء والمعراج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية