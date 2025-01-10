لاصقات الفصل بين الجنسين في المواصلات تثير الجدل بسوريا

قال نشطاء سوريون إن لصاقات ورقية انتشرت في بعض وسائل النقل العام في مدينة حمص، تنص على "فصل الركاب الذكور عن الإناث".

لصاقات الفصل بين الجنسين في سوريا

ووفق ما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد نوهت اللصاقات أن الأقسام الداخلية والخلفية من حافلات النقل والسرافيس سيتم تخصيصها للإناث، بينما سيكون القسم الأمامي للذكور.

وتسببت هذه اللصاقات، التي تهدف بحسب عناصر لإدارة العمليات العسكرية كانوا متواجدين في المكان، إلى منع الاختلاط بين الجنسين، الاستياء بين السوريين.

موقف إدارة العمليات العسكرية من اللصاقات

ولم تعلق إدارة العمليات العسكرية رسميًا على هذه اللصاقات، وفيما إذا كان سيتم اعتمادها نهائيًا ونشرها في بقية المحافظات أم لا.

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