الخميس 09 يناير 2025
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رياضة

كولر يستقر على الثلاثي الهجومي للأهلي أمام استاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا

كولر المدير الفني
كولر المدير الفني للاهلي، فيتو

استقر مارسيل كولر المدير الفني  للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي الثلاثي الهجومي للقلعة الحمراء لمواجهة استاد أبيدجان في خامس جولات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر السويسري كولر الدفع بـ حسين الشحات ووسام أبو علي وإمام عاشور في الخط الهجومي للنادي الأهلي أمام استاد أبيدجان في ظل النقص العددي الذي تعاني منه صفوف الفريق في الخط الأمامي. 

موعد مباراة الأهلي في أبيدجان

وفي سياق آخر، من المقرر أن يؤدي الأهلي الفريق مرانه الرئيسي في أبيدجان غدا الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وهو نفسه موعد مباراة الفريق مع منافسه الإيفواري بعد غد السبت.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، قد غادرت مطار القاهرة ظهر اليوم في طريقها إلى ‏العاصمة الإيفوارية أبيدجان؛ استعدادًا لخوض مباراة ستاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا.‏

قائمة الأهلي المسافرة لرحلة كوت ديفوار 

وضمت قائمة الفريق كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الاهلي وستاد أبيدجان يوم السبت المقبل في السادسة مساء بتوقيت القاهرة. 

وتنقل شاشة قنوات بي إن سبورتس مباراة الأهلي وستاد أبيدجان بصفتها الناقل الحصري لمباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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