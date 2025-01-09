موقف الفرق المصرية بدوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية.. الأهلي في أزمة.. بيراميدز يقترب من الصعود.. الزمالك يضمن التأهل.. وفرصة المصري كبيرة

تباين موقف الفرق المصرية الأربعة المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بعد أداء مباريات الجولة الماضية بدور المجموعات.

في دوري أبطال أفريقيا، خسر الأهلي من فريق شباب بلوزداد الجزائري فيما استطاع بيراميدز الفوز على الترجي التونسي.

وفي بطولة الكونفدرالية تعادل فريقي الزمالك والمصري بدون أهداف في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب برج العرب.

موقف الأهلي في بطولة دوري ابطال افريقيا

الأهلى تجمد رصيده عند النقطة السابعة، بعد الهزيمة من شباب بلوزداد في الجولة الأخيرة، ليتراجع إلى المركز الثاني، فيما تقدم أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي ليتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط، ويحتل شباب بلوزداد الجزائري المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويأتي ستاد أبيدجان الإيفواري في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة ليخرج من المنافسة.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز في آخر جولتين للتأهل متصدرًا مجموعته دون النظر لنتائج المنافسين، كما يضمن التأهل في حالة الفوز في مباراة والتعادل في الثانية.

موقف بيراميدز في بطولة دوري ابطال افريقيا

فيما اشتدت المنافسة في مجموعة بيراميدز حيث يتساوى الفريق مع الترجي التونسي صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط، ويحتل فريق ساجرادا المركز الثالث برصيد 5 نقاط فيما يحتل دجوليبا المركز الأخير برصيد نقطتين بعيدًا عن المنافسة.

ويتبقى لبيراميدز مواجهتي ساجرادا بأنجولا، ثم دجوليبا بالقاهرة، ويحتاج الفريق السماوي إلى حصد 4 نقاط على الأقل لحسم تأهله بعيدًا عن نتائج المنافسين.

موقف الزمالك والمصري في الكونفدرالية

في المجموعة الرابعة التي تضم الزمالك والمصري، رفقة بلاك بولز الموزمبيقي وإنيمبا النيجيري، ضمن فريق الزمالك تأهله بنسبة كبيرة بعد أن رفع رصيده إلى 8 نقاط، وبات يحتاج إلى نقطتين فقط للتأهل بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك آخر مواجهتين على أرضه بالقاهرة، أمام بلاك بولز ثم إنيمبا النيجيري.

في الوقت نفسه يحتل النادي المصري المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط خلف الزمالك، ويليه بلاك بولز وإنيمبا، برصيد 4 نقاط لكل فريق، وهو ما يشعل الصراع على بطاقة التأهل الثانية.

ويحتاج المصري إلى الفوز في آخر جولتين لحسم تأهله دون انتظار نتائج المنافسين، ومن المقرر أن يخرج الفريق البورسعيدي لمواجهة إنيمبا بنيجيريا، ثم يعود لمواجهة بلاك بولز بالقاهرة.

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